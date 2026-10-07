פרופסור בהאברפורד קולג', מוסד אקדמי יוקרתי ליד פילדלפיה, נעצר בחשד להטרדה ולהפחדה ברשת בעקבות מתקפות אנטישמיות נגד סטודנטים יהודים. הקולג' הודיע כי המרצה, גואנגטיאן הא, נעצר וכי ה-FBI, משטרת האברפורד ואבטחת הקמפוס סייעו בחקירה. בעקבות המעצר הוא הוצא לחופשה מנהלית ונאסר עליו להיכנס לקמפוס. הא, פרופסור לדתות, עורר בעבר סערה בשל שורה של התבטאויות נגד ישראל והציונות. בין היתר כתב כי "מדינת ישראל חייבת להתפרק", כי "ציונות היא נאציזם" וכי "ציונים הם גזענים". דבריו אף הועלו בשימוע בקונגרס שעסק באנטישמיות בקמפוסים, שבו נשיאת האברפורד כינתה אותם "דוחים".