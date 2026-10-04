יו״ר "ישראל ביתנו" אביגדור ליברמן קרא לראש שב"כ דוד דיני להתפטר מתפקידו, בצל ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. ליברמן מסר: "כל חברות התעופה הפועלות בישראל, סידורי הביטחון, הגורמים הקשורים לתעופה והטיסות הנכנסות לישראל והיוצאות ממנה נמצאים באחריות השב"כ. זיני הוא חייל וקצין מעולה, אבל אינו מתאים לכהן כראש הארגון. התרבות מבית היוצר של נתניהו, שלפיה למחדלים אין אמא ואבא אבל להצלחות תמיד יש אבא אחד ושמו ביבי, חייבת להיפסק. ראש שב"כ חייב להסיק מסקנות וללכת הביתה. לו הייתי ראש הממשלה, לא הייתי משאיר לו הרבה ברירות".