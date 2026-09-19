מקור המעורה בפרטים תיאר את הרגע שבו הסתבכה נסיעתו: "הוא דיבר איתם אוקראינית והסתחבק עם החיילים שם, ואז הם לקחו אותו לצד, בדקו אותו וגילו שהוא חייב להתגייס ופשוט עצרו אותו". למשפחתו אין כל תקשורת עמו, והיא שרויה בדאגה קשה.

מקור המעורה בפרטים תיאר את הרגע שבו הסתבכה נסיעתו: "הוא דיבר איתם אוקראינית והסתחבק עם החיילים שם, ואז הם לקחו אותו לצד, בדקו אותו וגילו שהוא חייב להתגייס ופשוט עצרו אותו". למשפחתו אין כל תקשורת עמו, והיא שרויה בדאגה קשה.

מקור המעורה בפרטים תיאר את הרגע שבו הסתבכה נסיעתו: "הוא דיבר איתם אוקראינית והסתחבק עם החיילים שם, ואז הם לקחו אותו לצד, בדקו אותו וגילו שהוא חייב להתגייס ופשוט עצרו אותו". למשפחתו אין כל תקשורת עמו, והיא שרויה בדאגה קשה.