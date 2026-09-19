ארבעה חסידי ברסלב, שהשתתפו בהילולת ראש השנה באומן, נעצרו כשניסו לחזור לישראל. הראשון, בן 49 מביתר עילית, יליד אוקראינה ובעל אזרחות ישראלית, נעצר בגבול רומניה בדרכו חזרה לישראל לאחר ראש השנה באומן. האברך שחזר בתשובה ומתגורר בישראל שנים רבות, עבר בדיקת מסמכים בגבול, שבה התברר כי חלה עליו חובת גיוס לצבא אוקראינה. הוא נלקח מיידית לשירות צבאי, ומאז נותק הקשר איתו לחלוטין.
מקור המעורה בפרטים תיאר את הרגע שבו הסתבכה נסיעתו: "הוא דיבר איתם אוקראינית והסתחבק עם החיילים שם, ואז הם לקחו אותו לצד, בדקו אותו וגילו שהוא חייב להתגייס ופשוט עצרו אותו". למשפחתו אין כל תקשורת עמו, והיא שרויה בדאגה קשה.
עסקנים בקהילת ברסלב שניסו לסייע לא הצליחו להשיג מידע על מקום הימצאו. עסקן המעורה בפרשה אמר: "אנחנו אובדי עצות, פנינו לכל הרבנים והעסקנים באוקראינה ולאף אחד אין פתרון איך לשחרר אותו". גורם נוסף תיאר את הפרשה כ"טרגית", וציין כי לאיש אין קשרים ולמשפחתו אין את האמצעים לשכור עורך דין. במשרד החוץ נמסר למשפחה כי בשלב זה לא ידוע היכן בדיוק נמצא העצור, וכי הם פועלים לאתר אותו.
בתוך כך, חסיד ברסלב אחר נעצר בדרכו לאומן עם נחיתתו בקפריסין. לפני כשנה, הוא שלח מזוודה עמוסה בגת ליעד בקפריסין - ובחר ברגע האחרון שלא לטוס בעצמו, אך המזוודה בכל זאת הגיעה ליעדה. כתוצאה מכך "נשמר" שמו במערכת. כעת, כשניסה להיכנס למדינה, הוא נעצר.
בשני מקרים נפרדים, נעצרו שני חסידים במולדובה. הראשון נעצר לאחר שדרס אזרח מקומי ופצע אותו באורח קשה. מעצרו הוארך ב-40 יום. החסיד השני נעצר בקישינב, בירת מולדובה, בשובו מאומן, לאחר שהתגלה כי ברשותו דרכונים מזויפים. ביום שישי האחרון שוחרר החסיד בערבות, אך הוטל עליו תנאי להישאר במולדובה עד להמשך ההליכים.