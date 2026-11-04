שלוש שנים אחרי מתקפת 7 באוקטובר, ולאחר תקופה ארוכה שבה פרטי הכישלון המודיעיני נחשפו בהדרגה, מתירה כעת הצנזורה הצבאית לפרסם פרטים נוספים על הסימנים המקדימים שהיו בידי מערכת הביטחון בלילה שקדם לפלישת חמאס. התמונה שעולה מהפרטים הללו ממחישה כיצד הצטברו במהלך שעות הלילה אינדיקציות חריגות מכמה זירות ומערכים ברצועת עזה, אך במקום לחבר אותן לכדי תמונה אחת ולהבין שמדובר באירוע בעל משמעות מיידית - נמצאו להן הסברים מרגיעים.