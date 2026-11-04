שלוש שנים אחרי מתקפת 7 באוקטובר, ולאחר תקופה ארוכה שבה פרטי הכישלון המודיעיני נחשפו בהדרגה, מתירה כעת הצנזורה הצבאית לפרסם פרטים נוספים על הסימנים המקדימים שהיו בידי מערכת הביטחון בלילה שקדם לפלישת חמאס. התמונה שעולה מהפרטים הללו ממחישה כיצד הצטברו במהלך שעות הלילה אינדיקציות חריגות מכמה זירות ומערכים ברצועת עזה, אך במקום לחבר אותן לכדי תמונה אחת ולהבין שמדובר באירוע בעל משמעות מיידית - נמצאו להן הסברים מרגיעים.
לפי התחקיר, הלילה שבין 6 ל-7 באוקטובר הפך למעין מיקרוקוסמוס של הקונספציה שקדמה למתקפה כולה. לא פחות מחמישה סימנים מעידים הגיעו לידיעת אמ"ן ופיקוד הדרום: עשרות כרטיסי סים שנדלקו בשטח הרצועה, תנועות חריגות במערך הרקטי, אינדיקציות לפעילות במערך הנ"ט, תזוזות סביב בכירים בחמאס - ופעילות חריגה באזור אחד הבונקרים של מוחמד דף.
אותה פעילות, ניתן לכתוב היום, היא זיהוי של דף יורד למנהרה שהכין עבורו חמאס מראש כ"נכס חירום". דבר נוסף שהותר לפרסם היום הוא שבאותו הלילה זוהו גם שינויים במערך הנ"ט של חמאס.