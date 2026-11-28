כוכב רשת מוכר, שמגיע מעולם העסקים, נדקר הערב (שבת) בדירת הפאר שלו במגדל משה אביב ברמת גן. הוא פונה לבית החולים איכילוב בתל אביב במצב בינוני. המשטרה פתחה בחקירת האירוע - ובודקת אם הרקע אליו הוא סכסוך כספי.

כוכב רשת מוכר, שמגיע מעולם העסקים, נדקר הערב (שבת) בדירת הפאר שלו במגדל משה אביב ברמת גן. הוא פונה לבית החולים איכילוב בתל אביב במצב בינוני. המשטרה פתחה בחקירת האירוע - ובודקת אם הרקע אליו הוא סכסוך כספי.

כוכב רשת מוכר, שמגיע מעולם העסקים, נדקר הערב (שבת) בדירת הפאר שלו במגדל משה אביב ברמת גן. הוא פונה לבית החולים איכילוב בתל אביב במצב בינוני. המשטרה פתחה בחקירת האירוע - ובודקת אם הרקע אליו הוא סכסוך כספי.