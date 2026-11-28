כוכב רשת מוכר, שמגיע מעולם העסקים, נדקר הערב (שבת) בדירת הפאר שלו במגדל משה אביב ברמת גן. הוא פונה לבית החולים איכילוב בתל אביב במצב בינוני. המשטרה פתחה בחקירת האירוע - ובודקת אם הרקע אליו הוא סכסוך כספי.
לפי מידע פרטי חקירה ראשוניים, הוא נדקר בצוואר ובישבן, כאשר גם הבן שלו והנהג שלהם היו בדירה. לטענת כוכב הרשת, עשו לו "כיפה אדומה". "מישהו ניסה לשדוד אותי", אמר.
לפי הודעתה של המשטרה, "התקבל דיווח במוקד המשטרה על אירוע דקירה ברחוב ז'בוטינסקי ברמת גן, במהלכו נפצע גבר, שפונה למרכז רפואי במצב בינוני, על פי גורמי הרפואה. שוטרי תחנת בני ברק-רמת גן פועלים בזירה לאיסוף ממצאים ולאיתור החשודים במעשה".
הדיווח הראשוני התקבל במוקד 101 של מד"א במרחב דן בשעה 21:43 על "פצוע מאירוע אלימות בדרך זאב ז'בוטינסקי ברמת גן". מד"א עדכן כי חובשים ופרמדיקים פינו אותו לבית החולים איכילוב כשהוא סובל מפציעה חודרת, ומצבו כאמור מוגדר בינוני.