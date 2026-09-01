בדבר הרחבת אזור השידורים של כמה תחנות הרדיו האזוריות. על פי ההחלטה על הצדדים, ובהם על השר קרעי, למסור את תגובותיהם בנושא עד 4 באוקטובר הקרוב.

בדבר הרחבת אזור השידורים של כמה תחנות הרדיו האזוריות. על פי ההחלטה על הצדדים, ובהם על השר קרעי, למסור את תגובותיהם בנושא עד 4 באוקטובר הקרוב.

הצו ניתן נגד יישום של שורת הוראות שהוציא השר קרעי בחודש מאי האחרון מכוח סמכויות חירום מיוחדות בחוק התקשורת המאפשרות לחייב ספקי תקשורת לפעול מטעמי ביטחון המדינה. באמצעות סעיף זה, העניק קרעי "אישור עקרוני" לתחנות הרדיו החרדיות ("קול חי" ו"קול ברמה"), וכן לתחנות "א-שמס", "רדיו נאס" ו"רדיו לב המדינה-פרוויה", להרחיב את שידוריהן לצפון הארץ, בטענה של צורך מבצעי בהעברת התרעות והנחיות מקדימות לציבור החרדי המחזיק במכשירים "כשרים".

הצו ניתן נגד יישום של שורת הוראות שהוציא השר קרעי בחודש מאי האחרון מכוח סמכויות חירום מיוחדות בחוק התקשורת המאפשרות לחייב ספקי תקשורת לפעול מטעמי ביטחון המדינה. באמצעות סעיף זה, העניק קרעי "אישור עקרוני" לתחנות הרדיו החרדיות ("קול חי" ו"קול ברמה"), וכן לתחנות "א-שמס", "רדיו נאס" ו"רדיו לב המדינה-פרוויה", להרחיב את שידוריהן לצפון הארץ, בטענה של צורך מבצעי בהעברת התרעות והנחיות מקדימות לציבור החרדי המחזיק במכשירים "כשרים".

הצו ניתן נגד יישום של שורת הוראות שהוציא השר קרעי בחודש מאי האחרון מכוח סמכויות חירום מיוחדות בחוק התקשורת המאפשרות לחייב ספקי תקשורת לפעול מטעמי ביטחון המדינה. באמצעות סעיף זה, העניק קרעי "אישור עקרוני" לתחנות הרדיו החרדיות ("קול חי" ו"קול ברמה"), וכן לתחנות "א-שמס", "רדיו נאס" ו"רדיו לב המדינה-פרוויה", להרחיב את שידוריהן לצפון הארץ, בטענה של צורך מבצעי בהעברת התרעות והנחיות מקדימות לציבור החרדי המחזיק במכשירים "כשרים".

גורמים בתעשיית התקשורת טענו אז, כי זו אינה הפעם הראשונה שבה השר קרעי מנסה לקדם את הפיכתן של התחנות האזוריות לתחנות בתדר ארצי. עם זאת, בסביבתו של השר הדגישו לאחר פרסום ההוראות כי בעת מלחמה, הרצון הוא להציל חיים - הן במגזר היהודי והן במגזר הערבי.

גורמים בתעשיית התקשורת טענו אז, כי זו אינה הפעם הראשונה שבה השר קרעי מנסה לקדם את הפיכתן של התחנות האזוריות לתחנות בתדר ארצי. עם זאת, בסביבתו של השר הדגישו לאחר פרסום ההוראות כי בעת מלחמה, הרצון הוא להציל חיים - הן במגזר היהודי והן במגזר הערבי.

גורמים בתעשיית התקשורת טענו אז, כי זו אינה הפעם הראשונה שבה השר קרעי מנסה לקדם את הפיכתן של התחנות האזוריות לתחנות בתדר ארצי. עם זאת, בסביבתו של השר הדגישו לאחר פרסום ההוראות כי בעת מלחמה, הרצון הוא להציל חיים - הן במגזר היהודי והן במגזר הערבי.