בג״ץ הוציא היום (שלישי) צו על תנאי נגד יישום הרפורמה שעליה החליט שר התקשורת שלמה קרעי בדבר הרחבת אזור השידורים של כמה תחנות הרדיו האזוריות. על פי ההחלטה על הצדדים, ובהם על השר קרעי, למסור את תגובותיהם בנושא עד 4 באוקטובר הקרוב.
הצו ניתן נגד יישום של שורת הוראות שהוציא השר קרעי בחודש מאי האחרון מכוח סמכויות חירום מיוחדות בחוק התקשורת המאפשרות לחייב ספקי תקשורת לפעול מטעמי ביטחון המדינה. באמצעות סעיף זה, העניק קרעי "אישור עקרוני" לתחנות הרדיו החרדיות ("קול חי" ו"קול ברמה"), וכן לתחנות "א-שמס", "רדיו נאס" ו"רדיו לב המדינה-פרוויה", להרחיב את שידוריהן לצפון הארץ, בטענה של צורך מבצעי בהעברת התרעות והנחיות מקדימות לציבור החרדי המחזיק במכשירים "כשרים".
גורמים בתעשיית התקשורת טענו אז, כי זו אינה הפעם הראשונה שבה השר קרעי מנסה לקדם את הפיכתן של התחנות האזוריות לתחנות בתדר ארצי. עם זאת, בסביבתו של השר הדגישו לאחר פרסום ההוראות כי בעת מלחמה, הרצון הוא להציל חיים - הן במגזר היהודי והן במגזר הערבי.
מי שהביעה התנגדות למהלכים של השר היא היועמ"שית גלי בהרב-מיארה שכתבה לבג"ץ כי לא מדובר בהוראת חירום אלא ב"תכנית כבקשתך" וולונטרית שיזמו התחנות עצמן כדי לקבל דריסת רגל מסחרית באזורים חדשים; כשלשיטתה המהלך מעניק הטבה כלכלית עצומה למספר גופי שידור פרטיים בעיצומה של תקופת בחירות; ומעל הכל לדבריה – קיים מענה ציבורי מלא ונגיש בדמות תאגיד השידור "כאן", שכבר הודיע כי ביכולתו להעביר את ההנחיות המקדימות בתחנת "כאן מורשת", מה ששומט לחלוטין את טענת ה"הכרח" הביטחוני. בכל מקרה כותבת היועמ"שית, שהענקת ההטבה פסולה גם בשל היעדר הליך מכרזי "מעניק התיקון לתחנות הרדיו האזוריות הקיימות יתרון כלכלי ורגולטורי משמעותי, וזאת ללא הצדקה מספקת להענקתו שלא במסגרת הליך תחרותי".
היום, כאמור, פרסם בג"ץ צו על תנאי נגד יישום הרפורמה.