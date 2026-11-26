רק בסוף השבוע האחרון פרסמה רשות הלוטו של מדינת מסצ'וסטס תמונה שבה נראה אריאל ולאסקס מוראלס מחייך ואוחז בהמחאה ענקית על סך מיליון דולר, שבהם זכה בהגרלה. הגולשים ברשתות החברתיות בירכו אותו, ואחד מהם אף איחל לו שיגשים את כל חלומותיו. אלא שימים ספורים לאחר מכן נעצר מוראלס על ידי סוכני רשות ההגירה והמכס של ארה"ב (ICE), וכעת הוא עומד בפני גירוש מהמדינה שבה חי יותר מעשור.

גלריה אריאל ולאסקס מוראלס עם הצ'ק על סך מיליון דולר. אחרי כמה ימים הוא נעצר ( Massachusetts State Lottery )

לפי דיווח ברשת CNN, מוראלס נעצר ביום שלישי במזרח בוסטון, אותה שכונה שבה רכש את כרטיס הגירוד הזוכה בחנות מקומית תמורת 10 דולרים בלבד. ברשות ההגירה טענו כי הוא שוהה בארה"ב שלא כחוק כבר יותר מעשור. "נראה שהמזל שלו אזל", אמר מייקה בוק, בכיר במערך הדוברות של הרשות, בהודעה על מעצרו. לא ברור אם פרסום תמונתו של מוראלס בעקבות הזכייה הוא שהוביל את סוכני ההגירה אליו.

לפי הרשויות, מוראלס נכנס לארה"ב שלא כחוק בשנת 2013, בתקופת כהונתו של הנשיא ברק אובמה, דרך הגבול עם מקסיקו בטקסס. הוא שוחרר לאחר שנדרש להתייצב בפני שופט הגירה, ובשנת 2014 הוצא נגדו צו גירוש. למרות זאת, הוא נשאר בארה"ב. כעת הוא צפוי להישאר במעצר עד לגירושו, ולא ידוע אם הוא מיוצג על ידי עורך דין.

על פי רשות הלוטו במסצ'וסטס, זו הייתה הפעם הראשונה שבה שיחק מוראלס במשחק הגירוד המסוים, המבוסס על תשבץ. הוא הצליח להשלים 11 מילים בכרטיס שרכש ובחר לקבל את כספי הזכייה בתשלום חד-פעמי של 650 אלף דולר לפני מסים, במקום מיליון דולר בתשלומים לאורך זמן. לפי כללי הלוטו במסצ'וסטס, המשתתפים אינם נדרשים להיות תושבים חוקיים של המדינה, אך עליהם להיות בני 21 לפחות ולהימצא בשטחה בעת הרכישה או ההשתתפות במשחק. לפי שעה לא ברור מה יעלה בגורל כספי הזכייה של מוראלס.

גורש בניגוד לחוק, הוחזר לארה"ב - ועזב מרצונו

במקביל, מהגר אחר מאל סלבדור, קילמר אברגו גרסייה , שהפך בשנה שעברה לאחד מסמלי המאבק במדיניות הגירוש של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, נחת אתמול במדריד לאחר שעזב מרצונו את ארה"ב. גרסייה, שגורש בשנה שעברה בניגוד לחוק לארץ הולדתו ובהמשך הוחזר לארה"ב , ניהל במשך חודשים ארוכים מאבק משפטי נגד ממשל טראמפ. אברגו גרסייה הגיע לספרד יחד עם רעייתו, אזרחית אמריקנית, בטיסה מסחרית. לפי CNN, הוא נכנס לספרד באשרת תייר המאפשרת לו לשהות במדינה עד 90 יום בלבד, וטרם ברור היכן ישתקע בהמשך.

קילמר אברגו גרסייה לאחר נחיתתו בספרד. "הממשלה לא תקבע היכן יימשך הסיפור שלי" ( AFP )

אשתו של קילמר יחד עם מפגינים למען החזרתו בשנה שעברה ( צילום: REUTERS/Leah Millis )

הכלא באל סלבדור שאליו נשלח אברגו גרסייה ( צילום: Secretaria de Prensa de la Presidencia/Handout via REUTERS )

הפרשה של גרסייה החלה במרץ 2025, זמן קצר לאחר שובו של טראמפ לבית הלבן. גרסייה, שחי במשך שנים במרילנד, נעצר וגורש לאל סלבדור, שם נכלא במתקן הכליאה הידוע לשמצה CECOT. זאת אף שבשנת 2019 קבע שופט הגירה כי אין לגרשו לארץ הולדתו בשל הסכנה שנשקפה לו שם. הממשל האמריקני הודה בהמשך כי הגירוש היה תוצאה של טעות מנהלית, אך הפרשה הובילה למאבק משפטי שהגיע עד לבית המשפט העליון של ארה"ב. ביוני אשתקד הוחזר גרסייה לארה"ב, שם הוגש נגדו כתב אישום בגין הברחת מהגרים. הוא הכחיש את המיוחס לו, ועורכי דינו טענו כי ההליך הפלילי נגדו נועד לנקום בו בעקבות הסערה הציבורית שעורר גירושו. האישומים נגדו בוטלו בהמשך.

אלא שגם לאחר חזרתו המשיך הממשל לפעול לגירושו, הפעם למדינה שלישית. גרסייה הביע נכונות לעבור לקוסטה ריקה, אך הרשויות האמריקניות ביקשו לגרשו לאפריקה, בין היתר לליבריה. המהלך נבלם בבתי המשפט. בסופו של דבר הותר לגרסייה לעזוב את ארה"ב למדינה שתסכים לקבלו. שופטת פדרלית הורתה להסיר את האזיק האלקטרוני שהוצמד לו ולוודא שלא ייתקל במכשולים בדרכו אל מחוץ למדינה.

"אני עוזב הפעם כאדם חופשי", אמר גרסייה לאחר הגעתו לספרד. לדבריו, "הממשלה לא תקבע היכן יימשך הסיפור שלי. אני ומשפחתי נחליט על עתידנו". עורך דינו, סיימון סנדובל-מושנברג, הגדיר את עזיבתו כזמנית והביע תקווה כי לאחר סיום כהונתו של טראמפ יוכל מרשו לשוב לארה"ב ולהתאחד עם משפחתו. במשרד האמריקני לביטחון המולדת, מנגד, הביעו שביעות רצון מעזיבתו והבהירו כי מבחינתם לא יורשה לשוב למדינה.

סוכנים רעולי פנים, צרחות ובהלה: המעצר שתועד בנמל התעופה

סערה נוספת סביב שיטות הפעולה של סוכני רשות ההגירה התעוררה בשבת האחרונה, לאחר שסוכנים רעולי פנים עצרו אב ובתו בנמל התעופה הבינלאומי סיאטל-טקומה, בשעה שהשניים היו בדרכם לעלות לטיסה ללוס אנג'לס. בתיעוד שהופץ ברשתות החברתיות נראים הסוכנים גוררים נוסעים בכוח משרוול העלייה למטוס, לעיני עשרות נוסעים מבוהלים. ברקע נשמעת אישה זועקת כי בתה נלקחת, וכי יש לה אישור עבודה בארה"ב. צפו בתיעוד:

תיעוד המעצר האלים בנמל התעופה בסיאטל שעורר סערה





ריקרדו וסופיה שנעצרו בשרוול המטוס בסיאטל. "בהתחלה זה היה נראה כמו חטיפה"

מחאות בסיאטל נגד סוכנות ההגירה בעקבות המעצר האלים ( רויטרס )

( רויטרס )

( רויטרס )

השניים, ריקרדו לרונדו מנדוסה ובתו סופיה הרננדס מחייה, מהגרים ממקסיקו, היו בדרכם לטקס הטבלה משפחתי בקליפורניה. לפי עורכת דינם, שניהם נכנסו לארה"ב כחוק באמצעות אשרות תייר, אין להם עבר פלילי והם ביקשו מקלט במדינה. בעלה של סופיה, אזרח אמריקני, היה איתם בעת המעצר. היא הגישה בקשה לקבלת גרין קארד מכוח נישואיה לו.

ברשות ההגירה טענו כי מדובר במבצע שתוכנן מראש למעצרו של האב, שנשאר בארה"ב לאחר שפג תוקף אשרת השהייה שלו. לטענת הרשות, במהלך המעצר השליכה בתו קפה חם לעבר הסוכנים, ולכן נעצרה גם היא וצפויה לעמוד לדין בגין תקיפת סוכן פדרלי. עורכת דינם ועד ראייה שנכח במקום חלקו על הגרסה הזאת וטענו כי הקפה נשפך במהלך ההתגוששות, ולא הושלך במכוון.

ג'ון גיידקי, נוסע שתיעד את התקרית, סיפר ל-CNN כי הסוכנים התנפלו על האב מאחור והפילו אותו לקרקע מול בני משפחתו, מבלי להזדהות. לדבריו, "בתחילה נראה היה כאילו מדובר בחטיפה". נוסעים אחרים ניסו להתערב, והטיסה של חברת אלסקה איירליינס עוכבה בעקבות התקרית. בחברת התעופה הביעו דאגה מהאירוע והבהירו כי לא קיבלו הודעה מוקדמת על המבצע.

טראמפ. עלייה של כ-70% במספר האנשים שמוחזקים במתקני המעצר של רשות ההגירה מאז שהנשיא חזר לבית הלבן ( צילום: REUTERS/Evelyn Hockstein )

התיעוד עורר זעם בקרב בכירים במדינת וושינגטון, ובראשם המושל הדמוקרטי בוב פרגוסון, שאמר כי רשות ההגירה יצאה משליטה וקרא לפרק אותה ולהקים אותה מחדש. גם בהנהלת נמל התעופה קראו לקונגרס לפעול להפסקת מבצעי אכיפת ההגירה מסוג זה בנמלי התעופה בארה"ב. נכון לאתמול, האב ובתו עדיין הוחזקו במתקן מעצר של רשות ההגירה בעיר טקומה.

מאז שובו לבית הלבן מקדם טראמפ מבצע גירוש נרחב, לאחר שהבטיח במהלך קמפיין הבחירות שלו להוציא לפועל את מבצע הגירוש הגדול בתולדות ארה"ב. במסגרת זו הרחיבה רשות ההגירה את פעילותה בתוך המדינה, הרחק מהגבול עם מקסיקו, ושיטות הפעולה של סוכניה עוררו ביקורת ומחאות.