שישה בני אדם נעצרו בחשד למעורבות רצח של אלכסנדר צמח בנתניה ב-13 במאי, על רקע ויכוח במהלך מפגש בין הצדדים. בתיעוד מהתקרית נראה חמוש יורה למוות מטווח קצר בצמח - שמתמוטט מיד.

שישה בני אדם נעצרו בחשד למעורבות רצח של אלכסנדר צמח בנתניה ב-13 במאי, על רקע ויכוח במהלך מפגש בין הצדדים. בתיעוד מהתקרית נראה חמוש יורה למוות מטווח קצר בצמח - שמתמוטט מיד.

נכנס לקיוסק עם אקדח, יורה מול הלקוחות - ונמלט: שישה בני אדם נעצרו בחשד למעורבות רצח של אלכסנדר צמח בנתניה ב-13 במאי, על רקע ויכוח במהלך מפגש בין הצדדים. בתיעוד מהתקרית נראה חמוש יורה למוות מטווח קצר בצמח - שמתמוטט מיד.