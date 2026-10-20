נכנס לקיוסק עם אקדח, יורה מול הלקוחות - ונמלט: שישה בני אדם נעצרו בחשד למעורבות רצח של אלכסנדר צמח בנתניה ב-13 במאי, על רקע ויכוח במהלך מפגש בין הצדדים. בתיעוד מהתקרית נראה חמוש יורה למוות מטווח קצר בצמח - שמתמוטט מיד.
המשטרה מסרה כי במסגרת החקירה נעשה שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים כדי להתחקות אחר המעורבים ברצח, ולאחר התפתחות משמעותית עברה החקירה הסמויה לשלב גלוי, שבמהלכו נעצרו ששת החשודים במעורבות ברצח.
החשודים הועברו לחקירה במשרדי ימ"ר שרון. ארבעה מהם הובאו אתמול לדיון בבית המשפט, שנעתר לבקשת המשטרה והאריך את מעצרם. שני חשודים נוספים יובאו היום לבית המשפט בבקשה להאריך את מעצרם.
מדובר ברצח שתוכנן היטב במשך זמן רב, וכלל על פי החשד פעולות במחוזות שונים. ככל הנראה, אחד מבין ששת החשודים הסתכסך עם צמח במפגש אקראי.
החשודים, תושבי נתניה והמרכז, מוכרים למשטרה. שניים מהם אף היו עצורים במשך כמה חודשים בחשד לירי לעבר אדם בתל אביב בשעות היום לפני כארבעה חודשים - זמן לא רב לאחר הרצח בנתניה. במהלך החקירה הסמויה שנוהלה עלה כי הם היו מעורבים גם ברצח של צמח.