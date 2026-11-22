הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר ביקר בפיקוד הדרום במסגרת תרגיל פיקודי, שבמהלכו תורגלו תרחישי פתע במרחב הקו הצהוב ובמרחב יישובי הנגב המערבי. הרמטכ"ל אמר כי "בשבוע שעבר קיימנו דיון על גרף הפעילות לשנה הבאה וקיבלנו החלטות חשובות. צה"ל זקוק להגדלת סדרי הכוחות על מנת לעמוד באתגרים המבצעיים שהתרחבו באופן משמעותי - זוהי השנה הרביעית ללחימה, וגם לאחר הצעדים שאנו נוקטים במטרה להקל על העומס, הוא יימשך. השיקול של ביטחון המדינה והגנת אזרחיה הוא המצפן העומד לנגד עינינו - כל שינוי משמעותי או הסלמה רחבה במציאות הביטחונית, שיחייבו הפעלת כוחות נוספים, יצריכו תכנון מחודש של הגרף".