השירות המטאורולוגי עדכן היום (שלישי) כי מזג האוויר החם והיבש מהרגיל לעונה, ששורר בפנים הארץ, ימשיך ללוות אותנו גם ביומיים הקרובים - אך לקראת סוף השבוע צפוי שינוי חד במזג האוויר, עם ירידה ניכרת בטמפרטורות ואף גשם בצפון ובמרכז.