השירות המטאורולוגי עדכן היום (שלישי) כי מזג האוויר החם והיבש מהרגיל לעונה, ששורר בפנים הארץ, ימשיך ללוות אותנו גם ביומיים הקרובים - אך לקראת סוף השבוע צפוי שינוי חד במזג האוויר, עם ירידה ניכרת בטמפרטורות ואף גשם בצפון ובמרכז.
בימים הקרובים הטמפרטורות יגיעו ל-35-33 מעלות בהרי ירושלים ול-38-37 מעלות בשפלה, לצד אחוזי לחות נמוכים במיוחד. התנאים השרביים צפויים להימשך גם מחר וביום חמישי.
ביום שישי כבר צפויה ירידה חדה בטמפרטורות, ומשעות הבוקר ייתכן גשם בצפון הארץ ובמרכזה. לפי השירות המטאורולוגי, הגשמים עשויים להימשך עד ערב שבת, ובחלק מהמקומות אף להיות משמעותיים יחסית לעונה.
מקומית עשויות להצטבר כמויות גשם של 10-5 מ"מ - נתון חריג לחודש ספטמבר, שבו כמות המשקעים הממוצעת לכל החודש באזורים אלה עומדת על 3-2 מ"מ בלבד.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 21-32, תל אביב 23-32, חיפה 23-32, צפת 22-33, קצרין 21-37, טבריה 23-37, נצרת 23-36, עפולה 20-37, בית שאן 24-40, לוד 22-34, אשדוד 21-32, עין גדי 28-39, באר שבע 20-35, מצפה רמון 23-35, אילת 29-41.