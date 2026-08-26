יאיר נתניהו הוא הבן שהיה יעד למזימה התנקשות איראנית. כך דיווחה רשת Newsmax מפי גורם אמריקני, שציינה כי המזימה הייתה אמורה לצאת לפועל בפלורידה בעת שיאיר התגורר בהולנדייל ביץ' שבסמוך למיאמי. על פי הדיווח, כוחות מודיעין ישראליים גילו על המזימה בחודש דצמבר בשנה שעברה. עוד דווח כי חוליה איראנית כבר שהתה באזור מיאמי וביצעה מעקבים ותצפיות על מקום מגוריו וסדר יומו של נתניהו הבן. עם גילוי האיום, הועבר דיווח דחוף לרשויות בארצות הברית, שהורו לנתניהו לעזוב את המקום באופן מיידי. הוא נאלץ להשאיר את חפציו מאחור וחזר בדחיפות לישראל.