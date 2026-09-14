הרשויות ב טורקיה מנהלות ביומיים האחרונים מבצע דיכוי נרחב נגד שורה של ארגונים ופעילים בקהילה הלהט"בית, שבמסגרתו נעצרו עשרות בני אדם. שוטרים פשטו על משרדי עמותות, על בתי להט"בים ועל מקומות בילוי פופולריים של הקהילה הגאה, במה שנראה כהסלמה נוספת בעוינות מצד משטרו של הנשיא רג'פ טאיפ ארדואן כלפי אוכלוסיית הלהט"ב, גם על רקע הבחירות המתקרבות.

גלריה ארדואן ודגל הגאווה. ההומואים "מפריעים" לו ביוזמת "עשור המשפחה והאוכלוסייה" ( צילום: AP, shutterstock )

המבצע שבו פתחו הרשויות, ושקיבל מהן את שם הקוד "המשפחה שלי בטוחה", החל אתמול לפנות בוקר, כששוטרים פשטו על שלל יעדים בערים הגדולות איסטנבול, אנקרה, איזמיר, איידין ומרסין. שר המשפטים, אקין גורלק, הודיע ברשתות החברתיות כי נפתחה חקירה נגד 162 חשודים, תשע עמותות ו-13 בתי עסק, בהם ברים לגייז וחמאם לגברים, וכי מטרתה היא "להגן על ילדים, על מוסד המשפחה ועל הסדר הציבורי", בהתאם לצו הנשיאותי שארדואן ניפק בעניין לפני כעשור. לפחות 47 בני אדם נעצרו.

הפשיטות כוונו נגד פעילים בעבר ובהווה בכמה ארגונים בולטים למען זכויות להט"ב ולמען העלאת המודעות ל-HIV, הנגיף שאם נותר ללא טיפול גורם למחלת האיידס. במסגרת המבצע גם נחסמו אתרי האינטרנט וחשבונות הרשתות החברתיות של הארגונים הללו. התביעה הטורקית הודיעה כי במבצע נתפסו סמים, ציוד דיגיטלי, אלכוהול מוברח ונשק חם, וטענה כי קיימות גם ראיות לכך שילדים ובני נוער הושפעו באופן בלתי הולם בנושאים הקשורים לנטייה מינית ולזהות מגדרית. שר המשפטים גורלק אמר בנוסף כי חקירות העלו שעמותות למען להט"בים מקבלות מימון משמעותי מסוכנויות בינלאומיות.

האגודה למען זכויות האדם בטורקיה גינתה את הפשיטות: "לא מדובר בחקירה משפטית, אלא במבצע פוליטי שנועד לכפות על החברה מודל אחיד של משפחה ולטהר את קהילת הלהטב"ק+ והחברה האזרחית העצמאית בתירוץ של הגנה על המשפחה והילדים", מסרה. "הכללת סעיפי אישום שאינם קשורים לעניין, כגון 'הקמת ארגון פשע', 'סמים', 'זנות' ו'תועבה', לא נועדה לחשוף את האמת אלא להפליל את הקהילה כולה".

שוטרים חוסמים מועדון לילה במהלך מבצע המעצרים בתחילת השבוע ( צילום: AFP PHOTO / DHA (Demiroren News Agency) )

פרשנים שונים מעריכים כי מפלגת הצדק והפיתוח של ארדואן, מפלגה איסלאמית דתית-שמרנית, מחריפה בהדרגה את התבטאויותיה נגד להט"בים כדי לקרוץ לחלקים השמרניים יותר בקרב בסיס הבוחרים שלה. בשנת 2015 אסרה המפלגה את קיום מצעד הגאווה באיסטנבול, שבעבר משך אליו עשרות אלפי משתתפים, ובשנים שחלפו מאז פיזרו הרשויות באלימות כל ניסיון להתכנסות כזו במסגרת אירועי הגאווה. בקיץ האחרון גם סירבה טורקיה לאפשר לספינת תענוגות של להט"בים , שהפליגה בים התיכון ועגנה בטורקיה פעמים רבות בעבר, לעגון במדינה.

מבצע הדיכוי מגיע בשעה שהנשיא ארדואן מקדם את יוזמת "עשור המשפחה והאוכלוסייה", שנועדה להתמודד עם הירידה בשיעורי הילודה והזדקנות האוכלוסייה בטורקיה. ארדואן עצמו כינה בעבר להט"בים "סוטים" והאשים אותם באחריות לירידה בשיעור הילודה. יצוין כי פעילים למען להט"בים ולמען זכויות נשים נמנים עם מוקדי ההתנגדות המרכזיים ביותר לשלטונו האיסלאמיסטי, שמנהל את טורקיה מאז שנת 2002.

מפגינים למען להט"בים בורחים מהמשטרה ביוני השנה, במהלך חודש הגאווה. נאסרו המצעדים שמשכו עשרות אלפים ( צילום: AP Photo/Dilara Acikgoz, File )

נאצ'ו סנצ'ס אמור, נציב הפרלמנט האירופי לענייני טורקיה, כינה את גל המעצרים הנרחב "הסלמה מזעזעת" של הדיכוי: "כפיית אג'נדה מוסרית כזו מהווה הפרה בוטה של זכויות יסוד ושל התחייבויותיה הבינלאומיות של טורקיה, ומובילה את המדינה לנתיב אפל", כתב אמור בפוסט ב-X. אוזגול סאקי, חברה בפרלמנט הטורקי מטעם מפלגת השמאל DEM הפרו-כורדית, כתבה כי "אי אפשר לאסור או להגביל את קיומו של אדם. זכויות להט"ב הן זכויות אדם!".