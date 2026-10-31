בעולם הערבי ובארה"ב מתפרסמים ביממה האחרונה דיווחים סותרים באשר למה שצפוי להתרחש בזירת איראן-ארה"ב בשבוע הקרוב. הנשיא דונלד טראמפ , שהזהיר שוב ושוב כי בכוונתו לסיים את המלחמה באיראן בצורה זו או אחרת אחרי בחירות האמצע, טען אתמול (שישי) כי יש לו זמן - אבל אמש דווח במקביל כי האמריקנים הורו למדינות המפרץ להתכונן לאפשרות של חידוש הלחימה כבר בשבוע הבא. מנגד, העיתון הקטארי "אל-ערבי אל-ג'דיד" דיווח הבוקר על פריצת דרך במגעים שבהם מתווכת קטאר.

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בדיווח הקטארי, שמבוסס על מקורות לא מזוהים, נמסר כי "משלחת אמריקנית תצטרף לשיחות בדוחא כדי לנהל משא ומתן ישיר עם איראן".

הערוצים הסעודיים "אל-ערבייה" ו"אל-חדת'" דיווחו הלילה כי השיגו טיוטת הצעה שנידונה על ידי המתווכים. הטיוטה הזו לא אושרה בידי אף אחד מהצדדים, וגם לא על ידי הקטארים. לפי הטענות, הטיוטה כוללת התחייבות מוקדמת מצד איראן בנוגע לעתיד מאגר הגרעין שלה; דיון בהסדרים לפתיחת מצר הורמוז תוך 7 ימים; דיונים על צעדים לבניית אמון בין איראן לארה"ב מדי יום; הסכמה על לוח זמנים ליישום ההתחייבויות של ארה"ב ואיראן - ותפקיד אפשרי של סין כערבה לכל הסכם.

"כל פעולה איראנית בנוגע לתוכנית הגרעין שלה תיענה בפעולה דומה מצד ארה"ב בנוגע לסנקציות. ייקבעו נהלים ברורים לטיפול בכל עיכוב או אי ציות מצד איראן", נטען בערוצים הסעודיים. "לא איראן ולא ארה"ב יהיו מחויבות לוויתורים ללא קבלת התחייבות מקבילה". עוד דובר על "הגדרה ברורה של התחייבויות איראן וארה"ב בכל שלב בהסכם".

העיתון אל-אחבאר הלבנוני שמזוהה עם חיזבאללה דיווח היום מפי "מקורות יודעי דבר" כי איראן לא מתנגדת להתחייבויות הדדיות שנוגעות לפתיחת מצר הורמוז והסרת המצור הימי. ההסתייגות האיראנית, לפי הדיווח, נוגעת לסעיף הוויתורים הגרעיניים - שלפיו טהרן תאפשר לפקחי סבא"א לגשת למתקנים הגרעיניים שלה. בתמורה לכך, נטען, וושינגטון תסיר חלק מהסנקציות ותשחרר חלק מהנכסים האיראניים המוקפאים. בטהרן חזרו שוב ושוב כי כל מו"מ על הגרעין יתקיים רק לאחר הכרזה רשמית על סיום המלחמה ולאחר צעדים מעשיים.

דונלד טראמפ, שלשום. יש לו זמן ( צילום: AP Photo/Alex Brandon )

הדיווחים על המו"מ ופריצת הדרך סותרים במידה זו או אחרת את הדיווחים ההולכים וגוברים בארה"ב, לפיהם האמריקנים נערכים לחידוש המלחמה - אפילו בשבוע הבא. רשת MSNOW האמריקנית דיווחה אתמול כי הממשל האמריקני עדכן את בעלות הברית שלו במפרץ כי עליהן להיערך לסבב "קצר ומהיר", שעשוי להתחיל אפילו ב-4 בנובמבר - יום אחרי בחירות האמצע. את הפרטים מסרו לרשת האמריקנית שלושה גורמים בכירים במפרץ.

אלא שאמש אמר הנשיא דונלד טראמפ כי השיחות בין הצדדים נמשכות: "יש שיחות. הם רוצים לדבר, הם ממשיכים לדבר. יש לנו זמן, למען האמת", קבע הנשיא בשיחה עם כתבים בבית הלבן. הוא הוסיף כי העימות עם איראן אינו מלחמה רגילה, וטען כי הוא אינו מטיל על משלמי המסים האמריקנים עלויות משמעותיות. הוא גם שב על טענתו כי ארה"ב הצליחה להסיר את האיום הגרעיני מצד איראן. "הוצאתי הרבה כסף כדי להיפטר מנשק גרעיני, וזה מה שעשינו", אמר.

מוקדם יותר אתמול, בריאיון לתחנת הרדיו KCMO בקנזס סיטי, הביע טראמפ אופטימיות בנוגע לסיום העימות. "זה יסתיים בקרוב", הצהיר, אך לא פירט כיצד. הוא הדגיש כי מבחינת ארה"ב, התנאי המרכזי לסיום המלחמה נותר הבטחה שאיראן לעולם לא תחזיק בנשק גרעיני. דבריו של טראמפ מגיעים ימים ספורים לפני בחירות האמצע בארה"ב, שיתקיימו ביום שלישי הקרוב, 3 בנובמבר. הנשיא כבר הבהיר בעבר כי לא יורה על תקיפות חדשות באיראן לפני הבחירות, אך נמנע מלהתחייב שלא יחדש את הפעילות הצבאית לאחריהן.