על פי גורמים רשמיים, צוללנים איתרו גופות של שני ילדים וארבעה מבוגרים בתוך גוף המטוס, באזור שבין העיר פסקגולה במדינת מיסיסיפי לבין האי "הורן איילנד" – אזור שמהווה חלק מהפארק הלאומי "גאלף איילנדס".

על פי גורמים רשמיים, צוללנים איתרו גופות של שני ילדים וארבעה מבוגרים בתוך גוף המטוס, באזור שבין העיר פסקגולה במדינת מיסיסיפי לבין האי "הורן איילנד" – אזור שמהווה חלק מהפארק הלאומי "גאלף איילנדס".

על פי גורמים רשמיים, צוללנים איתרו גופות של שני ילדים וארבעה מבוגרים בתוך גוף המטוס, באזור שבין העיר פסקגולה במדינת מיסיסיפי לבין האי "הורן איילנד" – אזור שמהווה חלק מהפארק הלאומי "גאלף איילנדס".

על פי משמר החופים, מגדל הפיקוח האזורי דיווח על אובדן קשר עם המטוס בסביבות 15:45 שעון מקומי. צוותי החילוץ ערכו חיפושים נרחבים שנמשכו שעות. דובר משמר החופים חואן רוס מסר כי בשלב ההתחלתי של החיפושים נמצאו רק שלושה אפודי הצלה, רפסודת הצלה וחלק מתא הנוסעים של המטוס כשהם צפים על פני המים.

על פי משמר החופים, מגדל הפיקוח האזורי דיווח על אובדן קשר עם המטוס בסביבות 15:45 שעון מקומי. צוותי החילוץ ערכו חיפושים נרחבים שנמשכו שעות. דובר משמר החופים חואן רוס מסר כי בשלב ההתחלתי של החיפושים נמצאו רק שלושה אפודי הצלה, רפסודת הצלה וחלק מתא הנוסעים של המטוס כשהם צפים על פני המים.

על פי משמר החופים, מגדל הפיקוח האזורי דיווח על אובדן קשר עם המטוס בסביבות 15:45 שעון מקומי. צוותי החילוץ ערכו חיפושים נרחבים שנמשכו שעות. דובר משמר החופים חואן רוס מסר כי בשלב ההתחלתי של החיפושים נמצאו רק שלושה אפודי הצלה, רפסודת הצלה וחלק מתא הנוסעים של המטוס כשהם צפים על פני המים.