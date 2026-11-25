שישה בני אדם, בהם שני ילדים בני 8 ו-10, נהרגו הלילה (בין שלישי לרביעי) בהתרסקות מטוס קל מדגם ססנה 210 במפרץ מקסיקו מול חופי מיסיסיפי בארה"ב. כך מסר משמר החופים המקומי. זהות ההרוגים טרם פורסמה.
על פי גורמים רשמיים, צוללנים איתרו גופות של שני ילדים וארבעה מבוגרים בתוך גוף המטוס, באזור שבין העיר פסקגולה במדינת מיסיסיפי לבין האי "הורן איילנד" – אזור שמהווה חלק מהפארק הלאומי "גאלף איילנדס".
על פי משמר החופים, מגדל הפיקוח האזורי דיווח על אובדן קשר עם המטוס בסביבות 15:45 שעון מקומי. צוותי החילוץ ערכו חיפושים נרחבים שנמשכו שעות. דובר משמר החופים חואן רוס מסר כי בשלב ההתחלתי של החיפושים נמצאו רק שלושה אפודי הצלה, רפסודת הצלה וחלק מתא הנוסעים של המטוס כשהם צפים על פני המים.
על פי אתר המעקב אחר טיסות "FlightAware", המטוס היה בדרכו מניו אורלינס לפורט מאיירס שבפלורידה. טראבור בלאונט, בכיר בצוות החיפוש, תיאר את הזירה כ"קורעת לב". לדבריו: "אף על פי שזו אינה התוצאה לה קיווינו, אנו מודים על התיאום ההדוק בין הגופים השונים. שיתוף פעולה זה אפשר לנו לאתר במהירות את הקורבנות ולהביא לסגירת מעגל עבור המשפחות שלהם".
רשות התעופה הפדרלית (FAA) והמועצה הלאומית לבטיחות בתחבורה (NTSB) האמריקניות פתחו בחקירת נסיבות ההתרסקות.