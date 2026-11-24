בליכוד תקפו בחריפות את גוש השינוי, וטענו כי ועדת החקירה הממלכתית לאירועי 7 באוקטובר תבדוק גם האם חיילי צה"ל ביצעו פשעי מלחמה. בליכוד מתייחסים לחלק מההסבר להצעת החוק להקמת הוועדה, שבו צוין כי תיבדק גם התנהלות צה"ל במרחב האזרחי מול הדין הבינלאומי. הניסוח מופיע רק בדברי ההסבר, ולא בלשון החוק, שלפיו ייקבעו סמכויות הוועדה. מגישת הצעת החוק, ח"כ אורית פרקש-הכהן, דחתה את הביקורת במהלך דיון הוועדה המסדרת, הדגישה כי זו לא כוונת הוועדה וכי חיילי צה"ל לא ייחקרו. הצעת החוק להקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח עברה ברוב של 13 ח"כים, מול 9 שהתנגדו.