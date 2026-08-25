תביעה חדשה הוגשה היום (שלישי) לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים נגד משרד ראש הממשלה, ובה טענות קשות להתעמרות מצד אשת ראש הממשלה, שרה נתניהו, בעובד משק הבית במעון ראש הממשלה. התובע, רמי בן חמו, שעבד במשך יותר מעשור במשרד ראש הממשלה ובמעון, דורש פיצוי בסך 450 אלף שקלים. התביעה מגיעה כחודש לאחר שעובד נוסף במעון, יחיאל אוהב עמי , הגיש אף הוא תביעה שבה העלה טענות בנוגע לתנאי העסקתו.

גלריה טענות חדשות על התעמרות כלפי עובד משק הבית. שרה נתניהו

על פי כתב התביעה, בן חמו הועסק באופן ישיר על ידי משרד ראש הממשלה ממרץ 2023 ועד דצמבר 2025 כעובד משק בית במעון. בתביעה נטען כי בתקופה זו "סבל מהתעמרות קיצונית ביותר מצד אשת ראש הממשלה, שכללה עבודה בשעות לא שעות, בניגוד לדין, בתנאים בלתי מתקבלים על הדעת תוך שסבל מהתעמרות קיצונית, על בסיס יום יומי".

בן חמו טוען כי יום העבודה שלו החל בסביבות השעה 7:30 בבוקר ולפעמים הסתיים בשעות הקטנות של הלילה ואף לפנות בוקר, וכי ביצע בממוצע בין 60 ל-80 שעות נוספות בחודש. לדבריו, אם לא ביצע את דרישותיה של שרה נתניהו בדקדקנות, הוא "מצא עצמו נתון למתקפת צרחות, עלבונות והשפלות".

"מרוקאי לא מפותח"

בכתב התביעה מובאות שורה של דוגמאות להתנהלות לא תקינה. בין היתר נטען כי שרה נתניהו דרשה מבן חמו לנקות את התיק האישי שלה ואת סוליות נעליה באמצעות מגבונים, וכי הוא נדרש לשטוף את ידיו עם כניסתו לבית ובין מטלה למטלה - לעיתים יותר מעשר פעמים ביום. לטענתו, אם שכח לעשות זאת, "קיבל מטר צעקות ועלבונות מצד אשת ראש הממשלה".

בן חמו נאלץ לעבוד גם לאחר שעבר צנתור: "שרה נתניהו צעקה לעברו 'יאללה שימצאו לי מישהו אחר'"

עוד נטען כי בחודשים האחרונים לעבודתו חלה החרפה ביחס אליו. לפי התביעה, שרה נתניהו הטיחה בו: "אתה לא יודע לנקות", "אתה מנקה גרוע" ו"למה הפאנלים לא נקיים?". במקרה אחר, כך נטען, צעקה לעברו: "תעוף מפה", "הרסת את המשפחה שלי", "אני וראש הממשלה לא אוהבים אותך"; ו"מאז שאתה פה יש לי רק נזקים".

אחת הטענות המרכזיות בתביעה נוגעת לאופן שבו נדרש בן חמו לנקות ולקפל שקיות. לטענתו, כאשר לא קיפל שקית בדרך המדויקת שבה רצתה שרה נתניהו, היא הטיחה בו בין היתר: "בוא אני אלמד אותך לקפל שקיות", "הילדים שלי מקפלים טוב ממך", "אתה מרוקאי לא מפותח", "אתה צריך לשלם לי משכורת שאני מלמדת אותך לעבוד"; ו"אני אשת ראש הממשלה. אתה תעשה מה שאני אומרת לך".

( צילום: Ilia Yefimovich/Pool Photo via AP )

בכתב התביעה נטען כי בן חמו נפגע במיוחד מהאמירה הנוגעת למוצאו, שחזרה לדבריו יותר מפעם אחת, וכי לעיתים התחנן בפניה בבכי שתחדל. לדבריו הוא נאלץ לעבוד בשעות מאוחרות למרות מצבה של בתו, וכי במספר מקרים נשאר לעבוד ביום שישי לאחר כניסת השבת, אף ששרה נתניהו ידעה שהוא שומר שבת. במקרה אחר, נטען, הוא הוזעק לבית בבלפור בשבת בערב כדי לשטוף כלים.

על פי כתב התביעה, בפברואר 2025 חש בן חמו כאבים בחזה במהלך יום עבודה. לאחר שפנה לבדיקה התברר כי הוא עובר אירוע לב והוא פונה לבית החולים הדסה הר הצופים, שם עבר צנתור. לטענתו, לאחר האירוע החריף היחס כלפיו. בין היתר נטען כי שרה נתניהו צעקה לעברו: "יאללה שימצאו לי מישהו אחר במקומך", וכן: "אתה עיוור", "אתה לא יודע לשטוף רצפה", "כלום לא נקי אף פעם", "לסדר מיטה אתה לא יודע – אני אלמד אותך"; ו"לעשות כביסה אתה לא יודע".

לדברי בן חמו, הוא פנה שוב ושוב למנהליו וביקש לעבור לעבוד במשרד ראש הממשלה. בתביעה נטען כי נאמר לו ש"ימשוך זמן" ו"יחזיק מעמד", משום שאין עובדים אחרים שניתן לשבץ במקומו.

"שאלוהים ייקח אותי כבר"

אירוע נוסף שמתואר בתביעה התרחש לקראת סיום עבודתו במעון. בן חמו טוען כי שרה נתניהו זעמה משום שארון השקיות לא היה מסודר כפי שרצתה, הוציאה את שקיות הניילון והשליכה אותן על הרצפה, בעוד הוא זחל כדי לאסוף אותן. לפי התביעה, היא הדגימה לו כיצד לקפל שקית, צעקה עליו ואף לקחה בקבוק מי טוניק ו"הטיחה אותו ארצה בעצבים תוך כדי צרחות רמות".

"בן חמו נדרש לכתוב שהוא עוזב מסיבות אישיות - ולא בשל התנהגות אשת ראש הממשלה"

לפי כתב התביעה, ראש הממשלה הגיע בהמשך לבית. שרה נתניהו אמרה לו כי בן חמו אמר "שאלוהים ייקח אותה כבר". בן חמו טען כי הדברים לא נאמרו כך וכי יום קודם לכן אמר "שאלוהים ייקח אותי כבר מהעבודה הזו". לפי התביעה, הוא ניסה להסביר לראש הממשלה שביקש שאלוהים ייקח אותו מהעבודה משום שהוא סובל מאוד, אולם ראש הממשלה ביקש ממנו לצאת מהבית.

מי שהוזעק בעקבות האירוע היה יחיאל אוהב עמי, אותו עובד שהגיש בחודש שעבר תביעה משלו. על פי כתב התביעה הנוכחי, אנשי הביטחון התקשרו לאוהב עמי וביקשו ממנו להגיע בדחיפות לבית בבלפור בשל הצעקות והעימות. כשהגיע, כך נטען, ראה את בן חמו "שנראה חיוור ורועד ואמר שחש כאב בחזה".

בן חמו טוען כי לאחר שהודיע שאינו מסוגל להמשיך לעבוד במעון, התבקש לכתוב הודעה על רצונו לעזוב. לדבריו, כתב תחילה שהוא מבקש לעזוב משום שאשת ראש הממשלה צועקת עליו, אולם מ"מ מנכ"לית משרד ראש הממשלה, דרורית שטיינמיץ, "סירבה לקבל פתק זה ודרשה מהתובע לשנות את הנוסח כך שייכתב שמבקש לעזוב מסיבות אישיות וכך עשה התובע".

בתביעה נטען כי בן חמו "נכנס לעבודה ביראת כבוד והערכה אין סופית לראש הממשלה ורעייתו ואולם לאורך התקופה חש כי מקבל יחס של עבד ולא של עובד". בן חמו דורש ממשרד ראש הממשלה פיצוי של 400 אלף שקלים בגין נזק שאינו ממוני, התעמרות, הפרת חובת תום הלב ועוגמת נפש, ועוד 50 אלף שקלים בגין הפרת חוק שעות עבודה ומנוחה בסך הכול 450 אלף שקלים.