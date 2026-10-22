דוח של ועדת החינוך והעבודה בבית הנבחרים האמריקני קבע כי "גילויי אנטישמיות ואקטיביזם רדיקלי" פשטו בפעילות איגוד המורים הלאומי הגדול במדינה, NEA. לפי ממצאי החקירה, תוכניות לימוד בבתי ספר ציבוריים כללו תכנים שהגדירו את ארה"ב וישראל כמדינות טרור, הציגו את חמאס כתנועת התנגדות לגיטימית ומחקו את ישראל ממפות לימודיות, לצד הזרמת כספים מצד איגוד המורים לארגונים המפיצים חומרים אנטישמיים. יו"ר הוועדה, חבר הקונגרס הרפובליקני טים וולברג, מסר כי "הורים שולחים את ילדיהם לבית הספר כדי ללמוד קריאה, כתיבה ומתמטיקה, ולא כדי שילמדו אותם לשנוא את ישראל או לאמץ מטרות פוליטיות רדיקליות".