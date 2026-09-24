בבית החולים לגליל בנהריה נקבע הבוקר (חמישי) מותו של תינוק בן שבועיים שנמצא מחוסר הכרה בביתו בעכו. כעת נבדק אם התינוק ישן במיטת הוריו ונחנק.

בבית החולים לגליל בנהריה נקבע הבוקר (חמישי) מותו של תינוק בן שבועיים שנמצא מחוסר הכרה בביתו בעכו. כעת נבדק אם התינוק ישן במיטת הוריו ונחנק.

בבית החולים לגליל בנהריה נקבע הבוקר (חמישי) מותו של תינוק בן שבועיים שנמצא מחוסר הכרה בביתו בעכו. כעת נבדק אם התינוק ישן במיטת הוריו ונחנק.