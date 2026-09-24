בבית החולים לגליל בנהריה נקבע הבוקר (חמישי) מותו של תינוק בן שבועיים שנמצא מחוסר הכרה בביתו בעכו. כעת נבדק אם התינוק ישן במיטת הוריו ונחנק.
בשעה 08:37 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב אשר על התינוק שנמצא מחוסר הכרה. חובשים ופרמדיקים העניקו לו טיפול רפואי, והוא פונה במצב אנוש לבית החולים תוך כדי פעולות החייאה. בהמשך נקבע כאמור מותו בבית החולים.
הרופא המתנדב ד"ר עומרי גורגה והפרמדיק סאלם חריכה סיפרו: "מדובר באירוע קשה מאוד. הובילו אותנו אל הפעוט ששכב מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה. התחלנו במהירות בביצוע פעולות החייאה שכללו עיסויים, הנשמות ומתן תרופות ופינינו אותו בדחיפות לחדר הטראומה בבית החולים תוך המשך פעולות החייאה מתקדמות".