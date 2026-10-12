סערה בעיירה קטנה בארצות הברית: כריסטופר פול (48), שנעצר בחודש שעבר בחשד לאונס שתי ילדות בנות 13 לפני כ-20 שנה, צפוי להפוך למפקד המשטרה של העיירה אליזבת שבמדינת לואיזיאנה - אף שמתנהל נגדו הליך פלילי חמור והוא עומד בפני שני סעיפי אישום באונס מדרגה שנייה.

גלריה תמונת המעצר של כריסטופר פול בחודש שעבר ( Allen Parish Sheriff's Office / KPLC )

פול הוא כעת המועמד היחיד לתפקיד לאחר שיריבו פרש מהמרוץ, ועל פי החוק במדינה עצם הגשת אישומים נגדו אינה מונעת ממנו להיבחר ולכהן כמפקד המשטרה. הפרשה מעוררת ביקורת חריפה בעיירה, שבה מתגוררים כ-400 בני אדם, והרשויות המקומיות כבר מקדמות שינוי בשיטת בחירת מפקד המשטרה.

פול, שמתמודד מטעם המפלגה הרפובליקנית, הגיש ב-6 באוגוסט את מועמדותו לתפקיד. כחודש לאחר מכן הוא נעצר בחשד שאנס שתי בנות 13 בשנים 2005 ו-2006. נגד פול עומדים כאמור שני אישומים באונס מדרגה שנייה, והוא שוחרר ממעצר בערבות של 60 אלף דולר. על פי השריף של מחוז אלן, דאג הברט, החקירה נפתחה בתחילת אוגוסט בעקבות תלונה שהתקבלה במשטרה על מעשים שהתרחשו לכאורה לפני כשני עשורים. חוקרי המשטרה גבו עדויות מהמתלוננות ומעדים נוספים, ולאחר מכן הוצא צו מעצר נגד פול. הוא הסגיר את עצמו לרשויות ב-8 בספטמבר ונעצר.

בתחילה התמודד פול מול מועמד נוסף, זאכרי לקייז, שתכנן להתמודד כמועמד עצמאי בבחירות שנקבעו ל-3 בנובמבר. ואולם, ב-23 בספטמבר הודיע לקייז כי הוא נאלץ לפרוש מהמרוץ, לאחר שהתברר לו כי עבודתו בממשל הפדרלי אינה מאפשרת לו להתמודד בבחירות בעלות אופי מפלגתי. לקייז עובד במתקן הצבאי פורט פולק, ולדבריו, בתחילה נאמר לו שיוכל להתמודד כל עוד לא יציג את עצמו כמועמד של מפלגה כלשהי. בהמשך התברר כי מאחר שיריבו פול מתמודד כרפובליקני, חלות עליו מגבלות מכוח החוק הפדרלי המכונה Hatch Act. הוא נדרש למעשה לבחור בין מקום עבודתו לבין ההתמודדות על תפקיד מפקד המשטרה - והחליט לוותר על המרוץ.

העיירה אליזבת. מי שאמור לעמוד בראש המשטרה ולאכוף את החוק יהיה בעצמו אדם הממתין להכרעה בשני אישומים חמורים באונס קטינות ( KPLC )

בריאיון לתחנת הטלוויזיה המקומית KPLC התייחס לקייז לאפשרות שפרישתו תוביל למעשה לניצחונו האוטומטי של פול. "יש לי הרבה חששות אם זה יקרה, אבל זה כבר לא בידיים שלי", אמר. פרישתו הגיעה לאחר שהמועד הרשמי להגשת מועמדויות חדשות כבר חלף, ובכך הפך פול למועמד היחיד שנותר במרוץ - והוא צפוי להיבחר ללא מתחרים. לפי הרשויות בלואיזיאנה, שמו של לקייז עשוי להישאר על פתקי ההצבעה בשל המועד המאוחר שבו פרש, אך במקומות ההצבעה יוצבו הודעות המבהירות כי המרוץ בוטל בעקבות פרישתו.

ראש העיירה: "אין לנו סמכות לשנות את פתקי ההצבעה"

המצב החריג הציב את הרשויות המקומיות בפני בעיה משפטית. על פי החוק בלואיזיאנה, מועמד לתפקיד ציבורי נפסל מכהונה בעקבות הרשעה בעבירה מסוג פשע (Felony), ולא בשל אישומים שטרם הוכרעו. לכן, כל עוד פול לא יורשע בעבירה שתמנע ממנו לכהן, הוא רשאי להתמודד על התפקיד ואף להיכנס אליו. כהונתו של מפקד המשטרה החדש אמורה להתחיל ב-1 בינואר 2027.

ראש העיירה, מנדי ליאו גרין, פרסמה הודעה לתושבים בעקבות הסערה והבהירה כי אין בסמכותה או בסמכות מועצת העיירה לפסול את מועמדותו של פול. "האישומים הם טענות, לא הרשעה", הדגישה. לדבריה, "המועמד המדובר נעצר והואשם, אך לא הורשע בשום עבירה. על פי החוק, כל אדם המואשם בעבירה נחשב חף מפשע עד שתוכח אשמתו בבית המשפט. זהו חלק חשוב ממערכת המשפט שלנו". גרין הוסיפה כי הממשל המקומי ומועצת העיירה אינם רשאים לשנות את פתקי ההצבעה, על אף החששות שהתעוררו סביב הבחירות. היא הזמינה את התושבים להשתתף בישיבת המועצה שנקבעה ליום שני, 12 באוקטובר, ולהשמיע את עמדותיהם.

בניין העירייה של אליזבת. משאל מקומי יתקיים כדי להכריע אם לשנות את שיטת בחירת מפקד המשטרה ( Z28scrambler / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0 )

במקביל, הארגון האמריקני Youth Peace & Justice Foundation, העוסק במניעת אלימות נגד ילדים, קרא לפול להסיר את מועמדותו מרצונו עד להכרעה בהליך הפלילי נגדו. פול עצמו סירב להתייחס לפרשה, ובשיחה עם כלי התקשורת המקומיים הבהיר כי בכוונתו להישאר במרוץ. לנוכח המצב החריג, מועצת העיירה כבר אישרה לקיים משאל מקומי ב-12 בדצמבר, שבו יוכלו התושבים להכריע אם לשנות את שיטת בחירת מפקד המשטרה. במקום שהתפקיד ייקבע בבחירות ישירות, כפי שנעשה כיום, ההצעה היא שמפקד ימונה באישור מועצת העיירה.

על פי מסמכי המועצה, ההצבעה תיערך כחודש לאחר הבחירות שבהן צפוי פול להיבחר, ופחות משלושה שבועות לפני תחילת כהונתו. עם זאת, עדיין לא ברור מתי ייכנס השינוי לתוקף אם יאושר, והאם תהיה לו השפעה כלשהי על כהונתו הצפויה של פול. כמו כן, במסמכים הרשמיים לא צוין במפורש אם ההחלטה לקיים את המשאל התקבלה בעקבות הפרשה. אפשרות נוספת שעומדת בפני התושבים היא הליך הדחה של נבחר ציבור: לפי חוקי לואיזיאנה, בעיירה בסדר הגודל של אליזבת נדרשות חתימות של 40% מבעלי זכות הבחירה כדי לקדם בקשה להדחה באמצעות הליך מיוחד.