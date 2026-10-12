מכתב האישום, שהגיש עו"ד אמיר אלרון מפרקליטות מחוז חיפה (פלילי), עולה כי באחד האירועים, בעקבות ויכוח על נעל שרכשה, הכה הנאשם את אשתו בחוזקה באמצעות הנעל בתוך רכבם.

מכתב האישום, שהגיש עו"ד אמיר אלרון מפרקליטות מחוז חיפה (פלילי), עולה כי באחד האירועים, בעקבות ויכוח על נעל שרכשה, הכה הנאשם את אשתו בחוזקה באמצעות הנעל בתוך רכבם.

מכתב האישום, שהגיש עו"ד אמיר אלרון מפרקליטות מחוז חיפה (פלילי), עולה כי באחד האירועים, בעקבות ויכוח על נעל שרכשה, הכה הנאשם את אשתו בחוזקה באמצעות הנעל בתוך רכבם.

עוד עולה מכתב האישום כי באירוע נוסף הנאשם תקף את בת ה-9 והכה אותה, בין היתר, תוך שהניף מעל ראשה אגרטל זכוכית, בעט בה והכה אותה באמצעות כפכף וצרור מפתחות. בנוסף איים הנאשם לדרוס את אשתו ואת בתו, ואף איים לקבור את אשתו ולשרוף אותה יחד עם בנותיהם.

עוד עולה מכתב האישום כי באירוע נוסף הנאשם תקף את בת ה-9 והכה אותה, בין היתר, תוך שהניף מעל ראשה אגרטל זכוכית, בעט בה והכה אותה באמצעות כפכף וצרור מפתחות. בנוסף איים הנאשם לדרוס את אשתו ואת בתו, ואף איים לקבור את אשתו ולשרוף אותה יחד עם בנותיהם.

עוד עולה מכתב האישום כי באירוע נוסף הנאשם תקף את בת ה-9 והכה אותה, בין היתר, תוך שהניף מעל ראשה אגרטל זכוכית, בעט בה והכה אותה באמצעות כפכף וצרור מפתחות. בנוסף איים הנאשם לדרוס את אשתו ואת בתו, ואף איים לקבור את אשתו ולשרוף אותה יחד עם בנותיהם.

כמו כן עולה מהאישום כי בלילה שלאחר אירועי האלימות, דרש הנאשם מאשתו להיכנס עמו לחדר השינה, ושם הפשיט ואנס אותה בכוח למרות התנגדותה. מבקשת המעצר עולה "מסוכנותו של הנאשם ויחסו המחפיץ והמבזה כלפי הנפגעת".

כמו כן עולה מהאישום כי בלילה שלאחר אירועי האלימות, דרש הנאשם מאשתו להיכנס עמו לחדר השינה, ושם הפשיט ואנס אותה בכוח למרות התנגדותה. מבקשת המעצר עולה "מסוכנותו של הנאשם ויחסו המחפיץ והמבזה כלפי הנפגעת".

כמו כן עולה מהאישום כי בלילה שלאחר אירועי האלימות, דרש הנאשם מאשתו להיכנס עמו לחדר השינה, ושם הפשיט ואנס אותה בכוח למרות התנגדותה. מבקשת המעצר עולה "מסוכנותו של הנאשם ויחסו המחפיץ והמבזה כלפי הנפגעת".