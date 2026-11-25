צבא ארה"ב פוצץ אחר הצהריים (יום רביעי) מאגר גדול של חומרי נפץ שהתגלו כלא-יציבים ושעלה חשש כי הם עלולים להתפוצץ בכל רגע. מדובר בכמעט 5 טונות של אזיד עופרת, שבעבר הצבא האמריקני עשה בו שימוש נרחב בהכנת מטענים ופצצות. החומר אוחסן ב-68 חביות במתקן צבאי לייצור תחמושת ליד העיירה החקלאית הקטנה מידלטאון שבאייווה.

תיעוד רגע הפיצוץ של מחסן חומרי הנפץ הרעיל באייווה

גלריה החביות עם חומר הנפץ הרעיל והלא-יציב. הוחזקו שם מאז 2009, אבל רק במרץ השנה נבדקו

אף שהחביות הוחזקו בבונקר תת-קרקעי, תושבי האזור ופעילים למען הסביבה הזהירו שהפיצוץ הגדול עלול ליצור ענן של חלקיקי עופרת רעילה שייפלו על בתי העיירה הסמוכה ושדות חקלאיים באזור. בצבא האמריקני נקטו שורה של צעדי מיגון, בכלל זאת הצבת סוללות עפר על המבנה שבו מוחזקות החביות מתחת לאדמה, והבטיחו לנסות למנוע ככל האפשר דליפה של חומרים מסוכנים לאוויר.

אזיד עופרת הוא חומר כימי ששימש במשך שנים רבות כחומר ההצתה העיקרי במטענים ששימשו את הצבא האמריקני. ב-2009, אחרי שנקבע כי החומר הזה הפך למיושן מדי, כל המלאים שנותרו בידי הצבא הועברו לבסיס במידלטאון שבאייווה, ושם אוחסנו במשך שנים מבלי שנודע על מצבו שהלך והידרדר. רק במרץ השנה נערכה שם בדיקה שבה התגלה כי החומר הכימי עבר קריסטליזציה, באופן שלפי הצבא הפך אותו ללא-יציב, והוחלט כי הדרך הבטוחה ביותר היא לפוצץ אותו באופן מבוקר ולא להעבירו למתקן אחר מרוחק יותר מבתי התושבים, מפני שניסיון להזיזו עלול להביא להצתה בלתי-מבוקרת.

סוללות העפר שהוקמו מעל האתר ( צילום: צבא ארה"ב )

( צילום: צבא ארה"ב )

בצבא הזהירו כי גם בלי ניסיון להזיזו הוא עלול להתפוצץ בשל מצבו, ולפיכך פעלו לקדם פיצוץ מבוקר במהירות רבה. הפיצוץ תוכנן להיערך במקור ביום שישי, אבל בעקבות החשש סביב ההשלכות הסביבתיות ועתירות שהוגשו לבית המשפט המועד שונה שלוש פעמים, עד שנקבע לשעה 9:00 בבוקר לפי השעון המקומי. לפי הדיווחים המועד הזה נקבע גם מפני שבו תנאי רוח נחשבים למתאימים יותר.

תושבים במרחק של עד 8 ק"מ מהבסיס נקראו להתפנות מבתיהם, ולפי הרשויות אם ייווצר ענן רעיל – והן מקווות כאמור שלא – הרוח צפויה לשאת אותו לכיוון דרום-מערב, לעבר מיזורי, ולהרחיקו מבורלינגטון הסמוכה, עיר שבה מתגוררים קרוב ל-25 אלף בני אדם, על גדות נהר המיסיסיפי. "העדיפות מספר אחת שלנו כאן באייווה היא בריאותם ובטיחותם של תושבי האזור", אמר במסיבת עיתונאים אמש מזכיר הצבא האמריקני אדם טלה. "אנחנו לא חושבים שהציבור צריך להיכנס לפאניקה. אנחנו רגועים מאוד בנוגע לזה".

בית במידלטאון שחלונותיו מוגנו לקראת הפיצוץ ( צילום: REUTERS/Jim Urquhart )

( צילום: SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

קולונל ארון טלר, מומחה תחמושת בצבא, אמר כי היעד של הצבא הוא "אפס פליטה של חלקיקי עופרת לאטמוספירה". במסגרת צעדי המיגון הוקמו סוללות עפר שנבנו סביב שני הבונקרים התת-קרקעיים המכילים את החומר הנפיץ, וכן שני קירות גבוהים הבנויים ממכלי מים, שהוזרמו אל אזור הפיצוץ. המהנדסים גם התקינו מערכת ריסוס מים שנועדה להרטיב את השטח הסובב, ומערכת להצפת אזור הפיצוץ בקצף, שנועד ללכוד אבק שנפלט בפיצוץ.

הפיצוץ הגדול האחרון של אזיד עופרת אירע באוויר הפתוח ב-1977, ואז הושמד מאגר של כ-3.2 טונות. לפי טלר, למרות שבאותו פיצוץ לא ננקט "שום אמצעי לצמצום ההשלכות", כ-75% מחלקיקי העופרת נותרו אז באתר ולא התפזרו מעבר לו. "אנחנו מאמינים שנוכל לצמצם את 25% הנותרים באמצעות אסטרטגיית המיגון שאנחנו מיישמים", אמר. למרות זאת, מפות שפרסם הצבא הראו כי מהאתר עלול להתפזר ענן עופרת וכי חלקיקים באוויר עלולים להתפשט למרחק של כמעט 160 ק"מ בתוך שמונה שעות.

לתושבים באזור הסמוך "הומלץ" להתפנות. העיירה מידלטאון ( צילום: SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

( צילום: SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

גורמים בענף החקלאות העריכו כי חלקיקי עופרת עלולים להתפזר בכ-350 שדות, בהתאם לכיוון שבו ינשוב הענן. ארגונים למען סביבה עתרו לבית המשפט בניסיון למנוע את הפיצוץ, אבל שלשום נדחתה העתירה ונקבע כי הסוכנות האמריקנית להגנת הסביבה שילבה אמצעי הגנה מספקים.