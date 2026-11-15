הצבא הירדני פרסם בצהריים (יום ראשון) הודעה על מעצר של אדם שחדר למים הטריטוריאליים של ירדן דרך הים אתמול. לפי הדיווח הירדני, הכוחות הירדניים זיהו אותו חוצה בשחייה מישראל לעבר ירדן, הגיעו מיד למקום, עצרו אותו והעבירו אותו לידי הרשויות הרלוונטיות.
מוקדם יותר כוחות צה"ל סיכלו ניסיון חדירה של שישה חשודים, מהגרי עבודה בעלי אזרחות מטורקיה וסרי לנקה, שחצו את הגבול מירדן לישראל באזור ים המלח בעזרת סירות גומי.
בספטמבר האחרון, נעצרו שני חשודים בתום מרדף באזור הגבול עם ירדן בבקעה, לאחר שתצפיות צה"ל זיהו תנועה חשודה בגזרה. דובר צה"ל מסר אז כי "כוחות צה"ל, מג"ב איו"ש ושוטרי מחוז ש"י פתחו במרדף, ותוך זמן קצר עצרו את השניים. החשודים הועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון".