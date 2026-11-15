הצבא הירדני פרסם בצהריים (יום ראשון) הודעה על מעצר של אדם שחדר למים הטריטוריאליים של ירדן דרך הים אתמול. לפי הדיווח הירדני, הכוחות הירדניים זיהו אותו חוצה בשחייה מישראל לעבר ירדן, הגיעו מיד למקום, עצרו אותו והעבירו אותו לידי הרשויות הרלוונטיות.