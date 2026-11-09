בית הדין המשמעתי לעובדי הסגל האקדמי של אוניברסיטת תל אביב השעה למשך שנתיים פרופסור אמריטוס (80), שהורשע בהטרדה מינית ובהתנהגות שאינה הולמת כלפי דוקטורנטית ופוסט-דוקטורנטית, וכן בהתנהגות בלתי הולמת כלפי עוזרת מחקר ועובד במעבדה.

"המעשים שבהם הורשע הנתבע הם חמורים ופגעו קשות בערכים החברתיים המוגנים", קבעו חברי בית הדין המשמעתי. "מדובר אמנם בהטרדות מילוליות שלא נלוו להן מעשים, אך עבירות של הטרדה מינית נושאות חומרה מיוחדת ובמיוחד כך כאשר מדובר ביחסי מרות". למרות בקשת המתלוננות לפרסם את שמו של הפרופסור, בית הדין החליט להותירו חסוי בשל גילו המתקדם.

אוניברסיטת תל אביב ( צילום: Roman Yanushevsky, shutterstock )

בית הדין המשמעתי קבע כי הפרופסור ניצל לרעה את מעמדו, נהג להשפיל את הכפופים לו, צעק עליהם, הטיל עליהם אימה והשתמש בכינויי גנאי. בית הדין קבע בהרשעה במאי כי עדויות המתלוננים היו מהימנות ודחה את טענת הפרופסור שלפיה מדובר בקנוניה שנרקמה נגדו. לצד זאת, בית הדין זיכה אותו מחלק מפרטי האישום. בחלק מהמקרים נקבע כי העובדות לא הוכחו, ובמקרים אחרים נקבע כי הדברים נאמרו, אך לא הגיעו לכדי עבירת משמעת.

לפי כתב התביעה, ביום שבו מזג האוויר היה יבש ועור השפתיים של אחת המתלוננות התקלף, הנתבע העיר לה: "איך את מנשקת את בעלך עם שפתיים כאלה?". אותה מתלוננת הצטלמה במועד אחר לצורך פרזנטציה, והפרופסור אמר לה כי הוא מעדיף שהיא תצטלם ללא בגדיה ובביקיני. עוד צוין בכתב התביעה כי הפרופסור אמר למתלוננת: "כששני גלים נפגשים הם מקיימים יחסי מין ומולידים עוד גל".

למתלוננת השנייה שהפרופסור הטריד מינית הוא אמר: "את פסיכית, אבל אני אוהב אותך". המתלוננת אישרה בעדותה את האמור בכתב התביעה, וציינה שהנתבע היה חוזר על האמירה כי הוא יכבה את המזגן מכיוון שהוא מעדיף אותה עם כמה שפחות בגדים ועירומה. המתלוננת העידה כי הדבר הותיר אותה "קפואה, משותקת ומבוישת". במקרה אחר שאל הפרופסור את המתלוננת מה היא מתכוונת ללבוש לצורך צילום מסוים, וכשהשיבה שהיא אינה יודעת, הוא אמר לה: "הכי טוב שתבואי עירומה".

"מעשיו גרמו נזק כבד"

בגזר הדין, שניתן באוגוסט, קבע בית הדין כי הפרופסור ניצל את מעמדו ואת המוניטין שלו מול סטודנטיות ועובדים שהיו בעמדת חולשה ותחת מרותו. עוד נקבע כי מעשיו גרמו נזק כבד למתלוננות ולאוניברסיטה.

לחובתו של הפרופסור נזקפה גם התנהלותו לאורך ההליך, שבמהלכו האשים את המתלוננות כי רקחו נגדו עלילה. בית הדין קבע כי בכך העמיק את הפגיעה בהן, אף שעדויותיהן נמצאו מהימנות ואותנטיות. הוא אף תיאר את התנהלותו כבוטה, שתלטנית ואגרסיבית, והצביע על הפגיעה התדמיתית הקשה שנגרמה לאוניברסיטה. מנגד, לקולא נשקלו גילו המתקדם, עברו המשמעתי הנקי ותרומתו המדעית.

הפרופסור נידון לנזיפה בכתב, נאסר עליו להנחות תלמידים באוניברסיטה במשך שנתיים ונשללה ממנו הזכות לפעילות במסגרת המוסד למשך שנה. במסגרת זו נאסר עליו להשתמש במשרדו באוניברסיטה, להגיש בקשות מחקר באמצעותה ולהשתתף בכנסים אקדמיים בתחומה. בית הדין דחה גם את הצעתו להמשיך להנחות תלמידים לצד מנחה נוסף, וקבע כי גם במתכונת כזו יישמרו יחסי המרות.