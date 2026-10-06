יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, דן בעתירה שהגישה מפלגת הליכוד נגד מיזמי Fly&Vote ו-Fly&AID, שנועדו לסייע לישראלים המתגוררים בחו"ל להגיע לארץ לצורך הצבעה בבחירות הקרובות. סולברג הציע לצדדים להגיע להסכמה ביניהם. הצדדים הסכימו שמחירי הטיסות שכבר מוצעות במסגרת המיזם יישארו כפי שחברות התעופה קובעות, ולא יימכרו במסגרת המיזם טיסות נוספות. נקבע כי הארגונים ישאו בהוצאות בסך של 10,000 שקלים. מהליכוד טענו כי פעילות המיזמים כרוכה במתן טובת הנאה שנועדה להשפיע על הצבעת הבוחרים. המשיבים טענו כי פעילותם אינה כוללת מתן הטבה כספית. בעקבות ההגעה להסדר עתירת הליכוד נמחקה.