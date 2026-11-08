עשרות אלפי בני אדם הפגינו היום באמסטרדם בדרישה מממשלת הולנד לפעול באופן נחרץ יותר נגד ישראל - ולהטיל עליה סנקציות נוספות. המפגינים, רובם בתלבושת אדומה, קראו קריאות נגד מה שהוגדר כ"רצח עם בעזה" ודרשו להפסיק כל סחר נשק עם ישראל. בשל ההפגנה רחובות מרכזיים באמסטרדם נסגרו לתנועה במהלך היום.
על פי הסניף ההולנדי של "אמנסטי אינטרנשיונל", שהיה שותף לארגון ההפגנה השתתפו בה כ-220 אלף בני אדם. "מה שקורה שם (בעזה) הוא לא אנושי", אמר אחד ממשתתפי ההפגנה מייק ואן דונגן לסוכנות הידיעות AP. הוא מתח ביקורת על ממשלת הולנד ואמר: "מבחינתי, הם לא עושים כלום. הם לא מעזים לנקוט צעדים רציניים".
המערכה בעזה החריפה מאוד את מערכת היחסים בין הולנד לישראל, שהטילה בחקיקה איסור על ייבוא מוצרים מההתנחלויות. לאחר אישור החקיקה דווח בהולנד על החמרת הבדיקות לנוסעים שהגיעו בטיסות מישראל לשדה התעופה סכיפהול.
בדיווח של סוכנות AP צוין כי ראש הממשלה רוב יטן השתתף בהפגנה פרו פלסטינית בשנה שעברה. ביום שישי האחרון התייחס יטן למצב בעזה במסיבת העיתונאים השבועית שלו ואמר: "בכל יום ובכל שבוע, אנו עושים כמיטב יכולתנו כדי להקל על המצב הנורא שם (בעזה). אנחנו מפעילים לחץ פוליטי ודיפלומטי על ישראל כדי שתעמוד בהסכמים שלה בעניין עזה". יטן הוסיף באותה הנשימה כי ממשלתו "מפעילה לחץ רב יותר על חמאס וארגונים אחרים שממשיכים לבצע 'פעולות שונות שמסכנות את ביטחונם של ישראלים מן השורה'".