לפעול באופן נחרץ יותר נגד ישראל - ולהטיל עליה סנקציות נוספות. המפגינים, רובם בתלבושת אדומה, קראו קריאות נגד מה שהוגדר כ"רצח עם בעזה" ודרשו להפסיק כל סחר נשק עם ישראל. בשל ההפגנה רחובות מרכזיים באמסטרדם נסגרו לתנועה במהלך היום.

לפעול באופן נחרץ יותר נגד ישראל - ולהטיל עליה סנקציות נוספות. המפגינים, רובם בתלבושת אדומה, קראו קריאות נגד מה שהוגדר כ"רצח עם בעזה" ודרשו להפסיק כל סחר נשק עם ישראל. בשל ההפגנה רחובות מרכזיים באמסטרדם נסגרו לתנועה במהלך היום.

על פי הסניף ההולנדי של "אמנסטי אינטרנשיונל", שהיה שותף לארגון ההפגנה השתתפו בה כ-220 אלף בני אדם. "מה שקורה שם (בעזה) הוא לא אנושי", אמר אחד ממשתתפי ההפגנה מייק ואן דונגן לסוכנות הידיעות AP. הוא מתח ביקורת על ממשלת הולנד ואמר: "מבחינתי, הם לא עושים כלום. הם לא מעזים לנקוט צעדים רציניים".

על פי הסניף ההולנדי של "אמנסטי אינטרנשיונל", שהיה שותף לארגון ההפגנה השתתפו בה כ-220 אלף בני אדם. "מה שקורה שם (בעזה) הוא לא אנושי", אמר אחד ממשתתפי ההפגנה מייק ואן דונגן לסוכנות הידיעות AP. הוא מתח ביקורת על ממשלת הולנד ואמר: "מבחינתי, הם לא עושים כלום. הם לא מעזים לנקוט צעדים רציניים".

על פי הסניף ההולנדי של "אמנסטי אינטרנשיונל", שהיה שותף לארגון ההפגנה השתתפו בה כ-220 אלף בני אדם. "מה שקורה שם (בעזה) הוא לא אנושי", אמר אחד ממשתתפי ההפגנה מייק ואן דונגן לסוכנות הידיעות AP. הוא מתח ביקורת על ממשלת הולנד ואמר: "מבחינתי, הם לא עושים כלום. הם לא מעזים לנקוט צעדים רציניים".