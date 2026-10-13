בלגיה ידועה כאחת המבקרות הקשות של ישראל באיחוד האירופי, ומאז טבח 7 באוקטובר נקטה שורה של צעדים נגד ישראל , בהם ההכרזה בספטמבר 2025 על השרים איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ׳ כאישים בלתי-רצויים במדינה. בנוסף הטילה בלגיה מגבלות על ייצוא נשק לישראל, והוחלט להגביל שירותים לאזרחים בלגים המתגוררים בהתנחלויות. עם זאת, לצד גורמים ביקורתיים - שלא לומר אנטי-ישראלים - נהנית ישראל מתמיכה בקרב חלקים מממשלת בלגיה.

גלריה שר ההגנה הבלגי ב-7/10: "עם ישראל חי" ( צילום: מתוך הרשת החברתית X של שר ההגנה של בלגיה )

ביום השנה השלישי ל-7 באוקטובר העלה שר ההגנה של בלגיה, תאו פרנקן, ציוץ בן שלוש מילים: ״עם ישראל חי״, לצד שני לבבות בצבעי כחול ולבן. כדי לחזק את משמעות האמירה הציוץ הועלה בצורה סמלית בשעה 6:29 – השעה שבה החלה מתקפת חמאס. פרנקן ידוע כפוליטיקאי אמיץ אשר אינו מסתיר את תמיכתו בישראל. לאורך השנים הוא התייצב לצד ישראל פעם אחר פעם, תוך שהוא תוקף את ממשלות בלגיה הקודמות על מה שהוא הגדיר כיחס עוין ובלתי הוגן כלפי מדינה דמוקרטית.

דוגמה בולטת לתמיכתו נראתה בנובמבר 2023 כאשר גינה את שרי ממשלת בלגיה הקודמת שסירבו להגדיר את חמאס כארגון טרור, או כאלו שקראו להחרמת ישראל. ביוני 2025 הצהיר בראיון ל"אל ערביה" כי חשוב שהמונופול לנשק גרעיני במזרח התיכון יישאר בידי ישראל, וזאת כדי לבלום את האיום האיראני על המערב.

I’m Israel’s new Ambassador to Belgium. Enchanté, aangenaam! Confession: I asked @Grok to help me introduce myself to Belgians. We both know that strong relationships begin with a willingness to listen and learn, whatever the language. I’m here to do both! 🇮🇱🇧🇪 @BelgiumMFA @IsraelMFA — David Saranga (@DavidSaranga) October 8, 2026

שר ההגנה הבלגי אינו החבר היחידי של ישראל בקואליציה הבלגית. כך גם נשיא מפלגת MR, המפלגה השנייה בגודלה בקואליציה הבלגית, ג׳ורג׳ לואי בושה, אשר השתתף השבוע לצד שגריר ישראל בבלגיה דוד סרנגה באירוע זיכרון לקורבנות 7 באוקטובר. בנאומו נקט בושה עמדה נחרצת ובלתי מתפשרת בתמיכה בישראל ובקהילה היהודית. הוא הדגיש בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים את זכותה המלאה של ישראל להגן על עצמה בפני טרור וציין מפורשות את האיום המופנה כלפיה מצד משטר איראן.

בשבוע שעבר - ב-7 באוקטובר - הגיש שגריר ישראל בבלגיה סרנגה את כתב האמנתו למלך פיליפ. בהתייחסו לסמליות שבתאריך כתב סרנגה ברשת X: ״בישראל כאב ותקווה חולקים לא פעם את אותו היום, כך הוא היום בעבורי. ביום הזיכרון לטבח ה 7 באוקטובר אגיש למלך בלגיה את כתב האמנתי כשגריר ישראל. אכנס לארמון עם זכר הנרצחים ועם הנחישות שלנו לחיות, ליצור ולשגשג. אויבינו רצחו את בני עמנו. את רוחנו הם לא שברו".

השגריר סרנגה מוסר את כתב ההאמנה ( צילום: בית המלוכה הבלגי )

עם כניסתו של סרנגה לתפקיד השגריר הוא פרסם שורה של סרטונים שהופקו באמצעות בינה מלאכותית, שבהם הציג את עצמו לקהל הבלגי בצרפתית, בפלמית ובערבית. בסרטונים קורא סרנגה לשים קץ לחרמות נגד ישראל, מתייחס למלחמתה של ישראל באיסלאם הקיצוני, ומוסיף כי האיום קיים גם על אדמת אירופה בצורת תאי טרור רדומים.

עוד קורא סרנגה לדיאלוג עם האוכלוסייה המוסלמית המתונה: ״רבים באירופה כבר מכירים באיום שמציבים ארגוני האיסלאם הקיצוני. רשתות טרור אלו קיימות על אדמת אירופה זה שנים, חלקן פעילות ואחרות רדומות. כמדינות דמוקרטיות המוקירות את החירות ואת החיים, מוטלת עלינו האחריות להתמודד עם אתגר זה".