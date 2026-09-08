פרקליטות המדינה הגישה היום (שלישי) לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד חמישה נאשמים מירושלים ומכפר עקב, בגין מעורבותם בפעילות טרור, שבמסגרתה תוכננו פיגועים נגד יהודים וכוחות הביטחון, בין היתר במסעדה במודיעין ובמחסום עזרייה.
לנאשמים מיוחסות, כל אחד לפי חלקו, עבירות של ניהול ארגון טרור, חברות פעילה בארגון טרור, קשר והכנה למעשה טרור של רצח בנסיבות מחמירות, עבירות נשק ורכוש למטרות טרור, גיוס וניסיון גיוס חברים לארגון טרור ועבירות נוספות. הפרקליטות ביקשה מבית המשפט להורות על מעצרם של הנאשמים עד לתום ההליכים המשפטיים נגדם.
על פי כתב האישום, שהוגש באמצעות עו״ד אייל לידני מפרקליטות מחוז ירושלים, רשיד רשק וסביח אבו סביח הקימו בתחילת השנה ארגון טרור, ופעלו לגיוס חברים, לרכישת כלי נשק, לאיסוף כספים ולאיתור דירות מסתור.
השניים תכננו להקים חוליות בצפון ובדרום יהודה ושומרון, ולהיערך ל״יום פקודה״ בתחילת שנת 2027, שבו יבצע הארגון פיגועי טרור ורצח. רשק, שוחרר בחודש ינואר 2025 במסגרת העסקה לשחרור החטופים ואבו סביח, הוא בנו של מסבאח אבו סביח שביצע פיגוע רצחני בחודש אוקטובר 2016 בו נרצחו שני אזרחים ישראליים.
במסגרת הפעילות רכש רשק אקדח ורובה מסוג M-16, תחמושת וציוד נוסף. מוחמד אבו סביח, שגויס לארגון, שמר כספים שנועדו לפעילותו וסייע בהסתרת ציוד ובאיתור דירת מסתור לכלי הנשק. עוד מתואר כי מוחמד בקרי הדריך את רשק ואת מחמד אבו צביח בהכנת מטענים, לאחר שסיפרו לו על כוונתם לבצע פעילות טרור.
לפי כתב האישום, רשק גייס לארגון גם את אחמד בקרי, שעבד במסעדה במודיעין, והציע לו לבצע בה פיגוע. לשם כך ביקש ממנו להמשיך לעבוד במקום, והשניים סיכמו כי רשק יספק לו נשק ואפוד ויאמן אותו בשימוש בנשק. בנוסף, רשק וסביח אבו סביח תכננו לבצע פיגוע ירי נגד כוחות הביטחון במחסום עזרייה. מעצרם של הנאשמים ומעורבים נוספים סיכל את פעילות הארגון ואת תוכניותיו לבצע פיגועים.
עו״ד אייל לידני מפרקליטות מחוז ירושלים אמר: ״מדובר בהתארגנות שרכשה נשק, גייסה פעילים ונערכה לביצוע פיגועים נגד אזרחים וכוחות הביטחון. אחד הפרטים החמורים בכתב האישום הוא הבקשה מאחד הנאשמים להישאר בעבודתו במסעדה, דווקא כשחיפש עבודה אחרת, כדי שיוכל לבצע בה פיגוע. ההיכרות היומיומית עם מקום העבודה נועדה לשמש אותו בביצוע הפיגוע המתוכנן״.