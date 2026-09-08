לנאשמים מיוחסות, כל אחד לפי חלקו, עבירות של ניהול ארגון טרור, חברות פעילה בארגון טרור, קשר והכנה למעשה טרור של רצח בנסיבות מחמירות, עבירות נשק ורכוש למטרות טרור, גיוס וניסיון גיוס חברים לארגון טרור ועבירות נוספות. הפרקליטות ביקשה מבית המשפט להורות על מעצרם של הנאשמים עד לתום ההליכים המשפטיים נגדם.

לנאשמים מיוחסות, כל אחד לפי חלקו, עבירות של ניהול ארגון טרור, חברות פעילה בארגון טרור, קשר והכנה למעשה טרור של רצח בנסיבות מחמירות, עבירות נשק ורכוש למטרות טרור, גיוס וניסיון גיוס חברים לארגון טרור ועבירות נוספות. הפרקליטות ביקשה מבית המשפט להורות על מעצרם של הנאשמים עד לתום ההליכים המשפטיים נגדם.

לנאשמים מיוחסות, כל אחד לפי חלקו, עבירות של ניהול ארגון טרור, חברות פעילה בארגון טרור, קשר והכנה למעשה טרור של רצח בנסיבות מחמירות, עבירות נשק ורכוש למטרות טרור, גיוס וניסיון גיוס חברים לארגון טרור ועבירות נוספות. הפרקליטות ביקשה מבית המשפט להורות על מעצרם של הנאשמים עד לתום ההליכים המשפטיים נגדם.

במסגרת הפעילות רכש רשק אקדח ורובה מסוג M-16, תחמושת וציוד נוסף. מוחמד אבו סביח, שגויס לארגון, שמר כספים שנועדו לפעילותו וסייע בהסתרת ציוד ובאיתור דירת מסתור לכלי הנשק. עוד מתואר כי מוחמד בקרי הדריך את רשק ואת מחמד אבו צביח בהכנת מטענים, לאחר שסיפרו לו על כוונתם לבצע פעילות טרור.

במסגרת הפעילות רכש רשק אקדח ורובה מסוג M-16, תחמושת וציוד נוסף. מוחמד אבו סביח, שגויס לארגון, שמר כספים שנועדו לפעילותו וסייע בהסתרת ציוד ובאיתור דירת מסתור לכלי הנשק. עוד מתואר כי מוחמד בקרי הדריך את רשק ואת מחמד אבו צביח בהכנת מטענים, לאחר שסיפרו לו על כוונתם לבצע פעילות טרור.

במסגרת הפעילות רכש רשק אקדח ורובה מסוג M-16, תחמושת וציוד נוסף. מוחמד אבו סביח, שגויס לארגון, שמר כספים שנועדו לפעילותו וסייע בהסתרת ציוד ובאיתור דירת מסתור לכלי הנשק. עוד מתואר כי מוחמד בקרי הדריך את רשק ואת מחמד אבו צביח בהכנת מטענים, לאחר שסיפרו לו על כוונתם לבצע פעילות טרור.