אוסטרליה הודיעה כי סוכן בינה מלאכותית של חברת OpenAI פרץ בחודש יוני לפורטל ממשלתי לנתוני בריאות והשיג גישה לא מורשית לקבצים. ראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבניזי אמר כי סוכן ה-AI השיג גישה לא מורשית לפורטל הסטטיסטיקה הרפואית של סוכנות ממשלתית האחראית על נתונים בתחום הבריאות שאינם רגישים, לרבות נתונים על הוצאות ציבוריות בתחום הרפואה. זהו ככל הנראה המקרה הידוע הראשון שבו סוכן בינה מלאכותית פורץ לאתר ממשלתי. "הבדיקה שלנו לא מצאה ראיות לכך שמישהו ניגש לרשומות רפואיות של מטופלים", מסרה OpenAI בהודעה רשמית.