פרקליטות מחוז חיפה הגישה הבוקר (ראשון) לבית המשפט המחוזי בעיר כתב אישום חמור נגד אוהד ארד, בן 36 מבנימינה, באשמת רצח אחיו הבכור, אסא ארד, בן 41, בנחלת המשפחה במושב עין איילה. לפי האישום, אוהד, אב לילדה שאשתו בהריון שני מתקדם - רצח את אחיו על רקע סכסוך ירושה וכספים שנמשך שנים.

גלריה הנרצח אסא ארד וזירת הרצח ( צילום: איתן גליקמן )

אוהד ארד שהואשם ברצח אחיו אסא

הסכסוך היה מוכר לרבים ברחבי המועצה האזורית חוף הכרמל, ומהאישום עולה כי אוהד היכה את אחיו, חנק אותו והותיר אותו למות בקרוואן שבו התגורר סמוך לבית האם במושב. לאחר מכן, כך נטען, עזב את המושב ונלכד בשעות הערב באזור השרון שם הוא מתגורר.

הרצח המזעזע התרחש בבוקר יום חמישי 30 ביולי. מהחקירה עלה כי אוהד ארד הגיע ברכבו למושב עין איילה, שם התגורר אחיו אסא, בקרוואן הניצב סמוך לבית אמם. ארד, אדם גדול גוף ולשעבר איש ששירת בשייטת, לא סיפק לחוקרים הסבר מניח את הדעת לכך שהשאיר את הטלפון הנייד שלו בכרם מהר"ל, או לכך שנסע עם אמו לאסוף אותו לאחר שכבר ידע שאחיו אינו בין החיים, ולפני שהזעיקו את המשטרה.

בכתב האישום שהוגש לביהמ"ש נטען כי בין השעות 09:06 ל-11:30 נכנס אוהד לקרוואן, שבו שהה אחיו אסא ותקף אותו בכוונה לגרום למותו. הוא היכה אותו בחוזקה בראשו ובעינו וחנק אותו. אסא דימם, נפל לרצפה וניסה להתגונן. חוות הדעת הפתולוגית שקיבלו החוקרים מתארת שורה ארוכה של פגיעות: חבלות בראש ובצוואר, סימני לחץ על השפתיים, האף והצוואר, שבר באחד מסחוסי הגרון ודימומים בשרירי הלשון והצוואר. לטענת הפרקליטות, ממצאים אלה תואמים חשד לחנק. גם פרופ' חן קוגל צפוי להעיד במשפט.

זירת הרצח ( צילום: איתן גליקמן )

( צילום: איתן גליקמן )

לפי האישום, אוהד עזב את הקרוואן לאחר שהמית את אחיו. רק סמוך לשעה 12:35, כאשר אמם הגיעה למקום ופגשה בו ליד הקרוואן, הוא אמר לה שאחיו מת. לפי כתב האישום, ארד עזב את המושב בשעה 14:28, ואמו היא זו אשר הזעיקה את מד"א ואת המשטרה רק בשעה 14:55. הצוותים מצאו את אסא ארד מוטל עירום על רצפת הקרוואן, ומותו נקבע במקום. חוקרי תחנת משטרת טירת כרמל וחוקרי ימ״ר מנשה הגיעו לזירה ופתחו אז בחקירת הרצח.

החקירה נמשכה יותר מחודש ביחידה המרכזית של מרחב מנשה, בין היתר בשל ההמתנה הממושכת לדוח הנתיחה שלאחר המוות מהמכון הלאומי לרפואה משפטית באבו כביר, כשלפי הנטען היה צפוי להפליל אותו. במקביל המתינו החוקרים גם לחוות דעת פסיכיאטרית מבית החולים שער מנשה, שנועדה לקבוע אם היה אחראי למעשיו בעת הרצח ואם הוא כשיר לעמוד לדין כיום. התיק יידון בפני הרכב של שלושה שופטים. התובעת, עו"ד נג'וא סלימאן מפרקליטות מחוז חיפה שהגישה את כתב האישום, ביקשה לעצור את אוהד עד תום ההליכים.

עו״ד ברוך גדע, שמייצג את אוהד ארד, מסר: "ראשית אבקש להביע את תנחומיי למשפחה. כתב האישום נגד מרשי מכחיש מכל וכל כי הפעיל אלימות כלפי אחיו המנוח, ועומד על הגרסה שמסר כבר בחקירתו הראשונה. לאורך חקירותיו מרשי לא מילא פיו מים, אלא מסר גרסה מפורטת ועקבית, שלפיה לא פגע באחיו, אלא ניסה לסייע לו ואף ביצע בו פעולות החייאה בניסיון להציל את חייו.

"גם הטענה בדבר מניע, הנשענת על סכסוך כביכול בין האחים, אינה מתיישבת עם המציאות. המחלוקות שהיו בעבר בין מרשי לבין אחיו המנוח הוסדרו זה מכבר, והדבר אף קיבל ביטוי במסגרת ההליך בבית המשפט הקהילתי ובהחלטה על ביטול הרשעתו", הוסיף. "כאמור, כתב האישום הוגש היום. נלמד לעומק את חומרי החקירה ואת התשתית הראייתית שעליה מבוסס כתב האישום, ולאחר מכן נציג את טענותינו ונגיב בהתאם בבית המשפט".

ב-2022 הוגש כנגד האח שחשוד ברצח כתב אישום בבית משפט השלום בחדרה, בגין עבירות של התפרצות, גניבה, תקיפה והיזק לרכוש במזיד. העבירות כוונו אל האח אסא ואל אמם של השניים, במשק שבו הם התגוררו - כל אחד ביחידת דיור משלו. בכתב האישום נטען לסכסוך מתמשך בין האחים על רקע הבעלות במשק.

הסכסוך, כך נטען אז בבית המשפט, כלל סדרת התנכלויות מצד אוהד כלפי אחיו ואמו. באחת הפעמים הוא פרץ לביתו של אסא, ניפץ חלון וגנב שעוני יד ומסמכים. הוא גם תקף את אחיו בהזדמנויות אחרות. באחת סטר לו לאחר שחסם את דרכו ובאחרת אחז בצווארו וניסה לשבור את מראת רכבו.