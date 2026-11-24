המסחר בוול סטריט נפתח בירידות, יום אחרי העליות החדות של אתמול. מדד נאסד"ק יורד ב-1.8%, S&P500 ב-1.1% ומדד דאו ג'ונס כמעט ללא שינוי. מניית אנבידיה יורדת ב-6.7%. אתמול היא זינקה ב-31.5%, לאחר שהחברה החזירה את ג'נסן הואנג לתפקיד המנכ"ל. מניית אנתרופיק, מפתחת מודל הבינה המלאכותית קלוד, צונחת ב-9.1% ונסחרת לפי 79.7 דולר, מתחת למחיר ההנפקה של 83 דולר. ביום הבכורה שלה בנאסד"ק, ב-19 בנובמבר, נפתח המסחר במניה לפי 111.5 דולר. בין שאר המניות הגדולות, ברודקום יורדת ב-4.7%, אלפבית ב-1.4%, אמזון ב-1.3%, מטא ב-1% ומיקרוסופט ב-0.4%.