חברת פרלמנט אוסטרלית נפצעה הבוקר (יום ב') באורח קשה מאוד כשנהג מכונית דהר לעברה ודרס אותה ליד לשכתה, במה שהמשטרה חושדת כי היה מעשה מכוון. הנהג נעצר, ומניעיו נבדקים כעת.

גלריה הלן היינס. פונתה לבית החולים במצב קשה מאוד

הפוליטיקאית שנדרסה היא הלן היינס בת ה-65, חברת פרלמנט עצמאית שמכהנת בבית המחוקקים הפדרלי מאז שנת 2019. הנהג, בן 43, דרס אותה באמצעות רכב שטח מסוג טויוטה לנד קרוזר מחוץ ללשכתה במחוז הבחירה שלה בעיר ונגרטה שבמדינת המחוז ויקטוריה, כשלוש שעות נסיעה צפונית-מזרחית למלבורן. עובר אורח עצר אותו, ובתוך הרכב מצאו השוטרים סכין.

משטרת אוסטרליה מסרה כי היינס פונתה לבית החולים כשהיא סובלת מפציעות קשות מאוד. המשטרה ציינה כי היא אינה מודעת לאיומים קודמים כלשהם כלפי היינס באופן ספציפי, ולפי שעה אין שום אינדיקציה לכך שהייתה לה היכרות מוקדמת עם הדורס.

כך או כך, אירוע הדריסה בוויקטוריה מעורר מחדש את החשש לביטחונם של מחוקקים אוסטרלים. בעבר נהנו פוליטיקאים באוסטרליה מנגישות גבוהה במיוחד לציבור, וגם כיום מקובל שרוב שגרת יומם מתנהלת בלי ליווי מאבטחים, אולם לאחרונה ההסתה הציבורית נגד נבחרי ציבור הולכת וגוברת, ואיתה גוברים גם האיומים. נציבת המשטרה הפדרלית של אוסטרליה, קריסי בארט, ציינה בשנת 2025 כי האיומים נגד חברי פרלמנט הוכפלו במהלך שלוש השנים שקדמו לשנה הזו, ושר הפנים טוני ברק מסר היום כי לפי נתוני המשטרה יותר מ-1,000 איומים הופנו נגד פוליטיקאים בשנת התקציב 2026-2025.

ראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבניזי. "בדמוקרטיה מלבנים מחלוקות בדיון, לא בטינה אישית" ( צילום: Hilary Wardhaugh / AFP )

ראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבניזי הביע הבוקר זעזוע מהדריסה, ואף שהנסיבות טרם נקבעו רשמית הוא הדגיש את הצורך לנהל דיון ציבורי בצורה מכובדת ולא אלימה. "אנחנו יכולים להיות חלוקים בדעותינו", אמר בריאיון לרשת ABC, "בדמוקרטיה ראוי ללבן מחלוקות אלה בדיון, אך הן לא צריכות להפוך למוקד לטינה אישית ולהטלת ספק במניעיהם של אנשים כשאין לכך מקום".

כשנשאל אם הוא רואה קשר בין התקיפה בוונגרטה לבין תקריות קודמות שנרשמו לאחרונה, כגון השחתת משרדים הקשורים למערכות בחירות, אמר אלבניזי: "היו יותר מדי צעקות, פחות מדי שיח, ופחות מדי שיחה מנומסת ואי-הסכמה עניינית. בדמוקרטיה אנחנו צריכים להיות מסוגלים לקיים דיון, ויכוח פוליטי, להציג עמדות שונות, אך לעשות זאת מתוך כבוד". הוא קשר את התגברות המתח והאלימות בפוליטיקה לרשתות החברתיות ול"תרבות הקליקים", המקדמת לחיצה מהירה על קישורים מפתים באינטרנט, במקום העמקה ושקילה של הדברים.

היינס מכהנת כאמור כחברת הפרלמנט הפדרלי של אוסטרליה מאז 2019, מטעם מחוז הבחירה אינדי שבצפון-מזרח מדינת ויקטוריה. היא חברת פרלמנט עצמאית שאינה משתייכת לשום מפלגה. לפני שנכנסה לפוליטיקה עבדה כאחות וכמיילדת, ובהמשך פנתה למחקר בתחום הבריאות. היא בעלת דוקטורט במדעי הרפואה מאוניברסיטת אופסלה שבשוודיה, ועמדה בראש רשת אקדמית לבריאות כפרית באוניברסיטת מלבורן. היא מתגוררת עם בעלה בחוות בקר סמוך לוונגרטה, העיר שבה נפגעה היום מחוץ למשרדה.

זירת הפיגוע שבו טבחו מחבלים איסלאמיסטים ביהודים במסיבת חנוכה בסידני. היינס נשאה בפרלמנט דברי תנחומים לזכר הנרצחים ( צילום: Audrey Richardson/Getty Images )