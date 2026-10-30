בשלושת הימים האחרונים נרצחו חמישה בני אדם בחברה הערבית - ומתחילת השנה 189. מקרה הרצח האחרון אירע אתמול (חמישי) בעיר עכו, שם נרצחה צעירה תושבת השטחים בתוך בית, בנסיבות קשות ובאכזריות מזעזעת. אזהרה: פרטי הרצח בהמשך הידיעה קשים לקריאה.

זירת הרצח של טארק בסול בריינה





על פי מקור רפואי, החשוד ברצח, תושב שכם, רצח אותה וביתר את גופתה, ולאחר מכן נמלט מהזירה. כשהגיע לשכם התקשר למשטרה ודיווח כי רצח צעירה. בהמשך נעצר על ידי המשטרה הפלסטינית.

צעירה המכירה את פרטי הנרצחת סיפרה: "הרוצח הוא ארוסה של הקורבן. הוא רצח אותה לאחר שגילתה כי הוא מתנהל באופן לא תקין עם כספה. אין שום קשר בין הרצח לבין מה שמכונה 'רצח על רקע כבוד המשפחה'".

גורמים רפואיים מסרו: "זירת הרצח הייתה מחרידה וכואבת. באופן חריג, חלקים מאיברי גופה של הקורבן נעלמו, ולכן הגופה הועברה למכון לרפואה משפטית באבו כביר כשהיא אינה שלמה". לדבריהם, "בשל האכזריות הקשה שבה בוצע הרצח, לא ניתן היה לזהות את כלי הרצח ולא ניתן לקבוע אם מדובר בסכין, בגרזן או במסור. מראה הזירה היה קשה במיוחד".

אתמול נרצח טארק בסול , תושב ריינה, לעיני רעייתו, בעת שהשניים שהו בתוך רכבם. האישה נפצעה באורח בינוני. בסול ורעייתו עמדו עם רכבם סמוך לעסק לשטיפת מכוניות ביישוב, כשלפתע הגיעו למקום החשודים ברכב ופתחו לעברו באש מטווח אפסי. אשתו שישבה כאמור לצידו, צעקה והתחננה בפניהם שיפסיקו, אך נפגעה גם היא מכדור בעת שניסתה למנוע את הרצח. מכרים סיפרו כי "המנוח ניהל מכון כושר והיה בעל הישגים ותארים בכמה תחרויות".

ארבעת הנרצחים, מימין: מוחמד ע'זייל, עלאא מנסי ג'באלי, טארק בסול ומערוף כנעאנה

שלושה בני אדם לקחו חלק ברצח, בזמן שרוכב אופנוע שהתחזה לשליח המתין להם במרחק של כקילומטר מהמקום. אדם אחר המתין לרוצחים על באגי. לאחר שהציתו את המכונית ששימשה לביצוע הרצח נמלטו המעורבים מהמקום באמצעות האופנוע והבאגי.

במקרה רצח אחר, שאירע לפני יומיים בעראבה, נרצח מערוף כנעאנה , בן 47, בעת שהיה בדרכו לעבודה. הוא נסע במכוניתו כשלפתע חסם את דרכו רכב אחר, וממנו נורו לעברו יריות. הוא יצא מהאוטו וניסה להימלט, אך החשודים רדפו אחריו וירו בו מטווח אפס עד שמת.

ד"ר אוסאמה כנעאנה, אחיו של הקורבן, סיפר: "אחי היה אדם שוחר שלום שעבד כקבלן, ולא היה חסר לו דבר. אבל הגענו למצב שבו אנחנו חיים בתנאים לא בטוחים, שבגללם נרצחים אנשים חפים מפשע. אם הפשיעה הגיעה גם אליו, המשמעות היא שכולנו בסכנה. הוא היה נשוי ואב לבת הלומדת רפואה, ולשני בנים. הוא אהב לשחק כדורגל. האובדן שלו פגע בכולנו".

באותו היום נרצח גם מוחמד רזייל , בן 43, לאחר שנדרס במהלך קטטה בכפר קרע. הוא היה נשוי ואב לשלושה ילדים.