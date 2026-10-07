חיזבאללה קיבל מאיראן 200 מיליון דולר כדי לסייע ללבנונים שנעקרו מבתיהם במהלך המלחמה עם ישראל השנה. כך אמרו לסוכנות הידיעות רויטרס שני גורמים בעלי ידע ישיר על העברת הכספים.

לפי הגורמים, חיזבאללה קיבל את הכסף בחודש שעבר, למרות הידוק החנק הכלכלי האמריקני על איראן והקשיים הגוברים בהעברת כספים לטהרן ולבעלת בריתה הלבנונית. לדבריהם, המתווכים שהעבירו את הכסף גבו עמלה של 20%, "המשקפת את הסיכונים הכרוכים בהתנהלות מול הארגון". אחד המקורות אמר כי מדובר בעמלה הגבוהה פי ארבעה מהעמלה הרגילה.

גורם בחיזבאללה אמר תוכנית לחלוקת הכסף תפורסם בימים הקרובים, מבלי לפרט מהו מקור הכספים. לפי הדיווח, מדובר בסיוע המשמעותי הראשון מצד הארגון לתומכיו.

מאות אלפי שיעים לבנון, התומכים בחיזבאללה, הפכו לפליטים בעקבות המלחמה בלבנון. אולם עד כה הפליטים קיבלו סיוע מועט מאוד מחיזבאללה, אם בכלל.

לפי המקורות, חיזבאללה ישתמש בכספים כדי לשלם תחילה 3,000 דולר לכל משפחה, והעדיפות תינתן למי שכפריהם נהרסו או שאינם יכולים להגיע אליהם לאחר שצה"ל כבש אותם. לפי אחד המקורות, מדובר בכ-50 אלף משפחות.

איראן שמרה לאורך השנים על תמיכה כספית בחיזבאללה, חרף הסנקציות האמריקניות המשתקות. לפי משרד האוצר האמריקני, היא העבירה לארגון מיליארד דולר בעשרת החודשים הראשונים של 2025.

עם זאת, טהרן מעולם לא הודתה במימון חיזבאללה. מדיניותה של איראן למימון שלוחותיה באזור עוררה בעבר זעם בקרב מפגינים בתוך המדינה נגד השליטים הדתיים, והיא עשויה להיות רגישה במיוחד בתקופה שבה המצוקה הכלכלית באיראן הולכת ומחריפה.

בקיץ דווח כי איראן הבטיחה לחיזבאללה מימון נוסף לאחר שטהרן חתמה ביוני על הסכם ביניים עם וושינגטון, שאפשר לאיראן למכור את הנפט שלה - אבל אותו הסכם קרס. מאז החריפה וושינגטון את הלחץ הכלכלי על איראן, הידקה את הסנקציות והטילה מצור ימי במטרה לחסום את יצוא הנפט האיראני.