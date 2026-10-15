סוכנות הפרסום הדיגיטלי הישראלית "Discover-Tech" ריגלה לכאורה אחר משתמשי אינטרנט באמצעות רשת ענפה של מודעות מקוונות, ששימשו למעקב אחר יעדים ולסיוע בפריצה למכשירים שלהם. כך מסרו שני גופי מחקר. על פי דוחות נפרדים של ארגון הפיקוח על הסייבר הקנדי "Citizen Lab" וחברת אבטחת הפרסום הניו יורקית "Confiant", שירותיה של החברה העניקו לחברת הריגול הישראלית קנדירו (Candiru) – שהוכנסה לרשימה שחורה על ידי ממשלת ארה"ב – ולחברות מעקב ישראליות נוספות, גישה לפלטפורמות פרסום המופעלות על ידי גוגל, קומקאסט (Comcast), יאנדקס (Yandex) הרוסית ואחרות.