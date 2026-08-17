מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, הן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. תחול הקלת מה בעומס החום, ומשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ. בלילה יוסיף להיות מעונן חלקית, לקראת בוקר ייתכן טיפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר במישור החוף הצפוני. הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 20-31, תל אביב 26-32, חיפה 24-31, צפת 20-32, קצרין 22-36, טבריה 25-37, נצרת 24-35, עפולה 24-36, בית שאן 27-40, לוד 25-33, אשדוד 26-32, עין גדי 27-37, באר שבע 24-35, מצפה רמון 21-33, אילת 30-41.