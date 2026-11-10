ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קיימו בסוף השבוע שיחת טלפון שעסקה ברובה באיראן, על רקע חילוקי הדעות בין ירושלים לוושינגטון באשר לאפשרות של חידוש המלחמה נגד הרפובליקה האיסלאמית. לפי גורמים המעורים בפרטי השיחה, מדובר היה בשיחה קשה ונוקבת במיוחד - כשאחד הגורמים אף תיאר אותה כ"שיחת צעקות מהגיהינום". ואולם, בלשכת רה"מ מכחישים בתוקף את התיאורים הללו, וטוענים כי השיחה כלל לא הייתה קשה. "פייק ניוז, קשקוש מוחלט", נמסר מלשכת נתניהו בתגובה. גם בכיר ישראלי אישר כי השיחה התקיימה, אך התעקש כי היא הייתה "מאוד לא קשה".