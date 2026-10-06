(58) ובנו בן ה-13 נפצעו הבוקר (שלישי) באורח קשה בפיצוץ מטען במכונית לא הרחק מבית ספר בשכונת ארמון הנציב בירושלים. הפיצוץ אירע בזמן שבר-מוחא, אחד מראשי "הכנופייה הירושלמית", לקח את בנו ללימודים. תושב שגר בסמוך סיפר: "במלחמה לא היה פיצוץ כזה. כל הבית רעד".

(58) ובנו בן ה-13 נפצעו הבוקר (שלישי) באורח קשה בפיצוץ מטען במכונית לא הרחק מבית ספר בשכונת ארמון הנציב בירושלים. הפיצוץ אירע בזמן שבר-מוחא, אחד מראשי "הכנופייה הירושלמית", לקח את בנו ללימודים. תושב שגר בסמוך סיפר: "במלחמה לא היה פיצוץ כזה. כל הבית רעד".

מהמרכז הרפואי הדסה נמסר כי "אל יחידת הטראומה בהדסה עין כרם פונו שני נפגעים מאירוע פיצוץ של רכב. נער כבן 13 וגבר כבן 58 במצב קשה".

מהמרכז הרפואי הדסה נמסר כי "אל יחידת הטראומה בהדסה עין כרם פונו שני נפגעים מאירוע פיצוץ של רכב. נער כבן 13 וגבר כבן 58 במצב קשה".

מהמרכז הרפואי הדסה נמסר כי "אל יחידת הטראומה בהדסה עין כרם פונו שני נפגעים מאירוע פיצוץ של רכב. נער כבן 13 וגבר כבן 58 במצב קשה".

כוחות משטרה של מחוז ירושלים בזירה, פועלים לאיסוף ממצאים ופתחו בחקירה - שממנה עלה כי הרקע פלילי. הדיווח על הפיצוץ התקבל בשעה 08:17 במוקד 101 של מד"א בבירה.

כוחות משטרה של מחוז ירושלים בזירה, פועלים לאיסוף ממצאים ופתחו בחקירה - שממנה עלה כי הרקע פלילי. הדיווח על הפיצוץ התקבל בשעה 08:17 במוקד 101 של מד"א בבירה.

כוחות משטרה של מחוז ירושלים בזירה, פועלים לאיסוף ממצאים ופתחו בחקירה - שממנה עלה כי הרקע פלילי. הדיווח על הפיצוץ התקבל בשעה 08:17 במוקד 101 של מד"א בבירה.