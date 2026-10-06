ניסיון חיסול בירושלים: העבריין איציק בר-מוחא (58) ובנו בן ה-13 נפצעו הבוקר (שלישי) באורח קשה בפיצוץ מטען במכונית לא הרחק מבית ספר בשכונת ארמון הנציב בירושלים. הפיצוץ אירע בזמן שבר-מוחא, אחד מראשי "הכנופייה הירושלמית", לקח את בנו ללימודים. תושב שגר בסמוך סיפר: "במלחמה לא היה פיצוץ כזה. כל הבית רעד".
מהמרכז הרפואי הדסה נמסר כי "אל יחידת הטראומה בהדסה עין כרם פונו שני נפגעים מאירוע פיצוץ של רכב. נער כבן 13 וגבר כבן 58 במצב קשה".
כוחות משטרה של מחוז ירושלים בזירה, פועלים לאיסוף ממצאים ופתחו בחקירה - שממנה עלה כי הרקע פלילי. הדיווח על הפיצוץ התקבל בשעה 08:17 במוקד 101 של מד"א בבירה.
חובש רפואת חירום במד"א חקי הר כסף, סיפר: "קיבלנו מספר דיווחים על פיצוץ רכב, הגענו למקום במהירות בכוחות גדולים של ניידות טיפול נמרץ, רכבי ואופנועי תגובה מיידית. ראינו את הרכב עולה באש ורסיסים מסביבו. בסמוך היה גבר כבן 50 ונער כבן 13 כשהם בהכרה וסובלים מכוויות וחבלות בגופם. הענקנו להם טיפול רפואי ופינינו אותם בניידות טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים תוך המשך טיפול רפואי".