ראשי רשויות מהשומרון ומאזור ירושלים, שבהן פועלת חברת התחבורה הציבורית "תנופה", הגיעו הבוקר (רביעי) ל משרד התחבורה למחאה משותפת וחריגה - בעקבות שיבושים קשים, שביתות פתע ונתוני אי-ביצוע חריגים שהגיעו לכדי 5% במחצית הראשונה של שנת 2026. ראשי הרשויות התייצבו ישירות בלשכתה של שרת התחבורה, מירי רגב , בדרישה לפעול באופן מיידי להשבת שירות תחבורה ציבורית סדיר - אך גילו כי השרה אינה נוכחת במקום.

גלריה מירי רגב ( צילום: שלו שלום )

חברת "תנופה" זכתה במכרז משרד התחבורה בסוף שנת 2020 ונכנסה לפעילות במהלך 2021. חוזה ההפעלה באשכולות שומרון ומסדרון ירושלים תקף ל-10 שנים, כך שלחברה נותרו עוד כשבע שנות פעילות באזור. הזיכיון מקיף שורה ארוכה של יישובים וערים ובהם אריאל, בית שמש, קרני שומרון, אלפי מנשה וקריית יערים.

בשנים האחרונות התלוננו שוב ושוב תושבי אותם יישובים על השירות הירוד של החברה. כעת, ראשי הרשויות מבהירים כי לא יאפשרו למצב להימשך - ודורשים לנקוט בצעדים חמורים בשל אי-עמידה בתנאי המכרז הבסיסיים ביותר.

בניגוד למרכז הארץ, בשומרון אין חלופות תחבורתיות ממשיות והנוסעים תלויים לחלוטין באוטובוסים של החברה. האלטרנטיבה היחידה שנכנסה לאחרונה לפעילות היא תחנת הרכבת שומרון-טייבה במסגרת פרויקט המסילה המזרחית, אולם זו מספקת מענה חלקי בלבד למרכז ומחייבת עצירה והחלפה בראש העין. בשל כך, עבור מרבית החיילים, הסטודנטים והתושבים, מערך האוטובוסים נותר עורק התחבורה היחיד.

"התחב"צ באזור בקריסה מוחלטת"

ראשי הרשויות שהגיעו למקום הציגו עמדה תקיפה ודרשו פתרונות מיידיים. יאיר שטבון, ראש העיר אריאל , תקף בחריפות ואמר כי "תושבי אריאל ויהודה ושומרון אינם הפקר. אלפי תושבים משלמים את מחיר הכישלון המתמשך של משרד התחבורה - משפחות שנותרות ללא מענה, עובדים שלא מגיעים למקומות העבודה, חולים שלא מצליחים להגיע לבתי החולים וחיילי צה"ל שלא מצליחים להגיע לבסיסים. שרת התחבורה מירי רגב ומשרדה יודעים היטב על המשבר. אם משרד התחבורה לא יתעשת, נחריף את המאבק. תושבי אריאל ויהודה ושומרון לא יהיו בני ערובה של כישלון ממשלתי".

מימין לשמאל: ראש המועצה אלפי מנשה שי רוזנצווייג, ראש מועצת קרני שומרון יהונתן קוזניץ, ראש העיר בית שמש שמואל גרינברג, ראש מועצת קרית יערים שי רביץ, וראש העיר אריאל יאיר שטבון

ראש מועצת קרני שומרון יהונתן קוזניץ הוסיף כי "התחבורה הציבורית באזור נמצאת בקריסה מוחלטת". לדבריו, "גם לאחר שנעשו הקלות משמעותיות כדי לאפשר לחברה לעמוד בהתחייבויותיה, היא אינה מצליחה לספק אפילו את השירות הבסיסי שסוכם. לא ייתכן שמאות אלפי אזרחים בשומרון ישלמו מדי יום את מחיר חוסר המעש של משרד התחבורה".

ראש העיר בית שמש שמואל גרינברג תיאר את המצב כ"כאוס תחבורתי", ואמר כי "האחריות לעצור את המצב הזה היא של משרד התחבורה. אני קורא לשרה רגב ולאנשי משרדה להתערב באופן מיידי ולהחזיר לתושבי בית שמש שירות ציבורי בסיסי, סדיר ואמין".

שי רוזנצווייג, ראש המועצה המקומית אלפי מנשה אמר כי מדובר ב"אירוע אזורי קטסטרופלי של היעדר שירות תחבורה ציבורי ראוי". לדבריו, "פעלנו מול המשרד לפי הספר, גילינו סבלנות, הכלנו, אבל לצערי הגענו לקו האדום. אנחנו דורשים פתרון עכשיו, תושבי יו"ש אינם סוג ב'!". גם ראש המועצה המקומית קריית יערים יצחק רביץ, ראש המועצה המקומית עמנואל אליהו גפני וראש מועצת קדומים עוזאל ותיק, דרשו שינוי והתערבות מיידית של משרד התחבורה. "נמשיך להיאבק עד לפתרונה המלא של הסוגיה הכאובה לטובת איכות החיים של התושבים שלנו", הבהיר ותיק.

4 אוטובוסים עד ת"א: "לא פתח את הדלת"

בשטח, הנוסעים מתארים מציאות בלתי אפשרית וחוויה יומיומית מתישה. אסתלה אורלנסקי, תושבת אריאל בת 68, מספרת על הקשיים בדרך לעבודה: "רק אתמול נסעתי עם ארבעה אוטובוסים כי לא היו חלק מהקווים, הקווים לתל אביב פשוט לא הגיעו. הייתי צריכה לעלות על אוטובוס של אלקטרה-אפיקים לראש העין, ומשם היה עוד אוטובוס שלא היה בו מקום - ואוטובוס אחר שלא עצר ולא פתח את הדלת.

"האוטובוס הבא שהצלחתי לעלות עליו היה קו 249 של מטרופולין, עד שהגעתי לעבודה שלי ברמת אביב", היא מתארת. "במקום להגיע ב-7:00 בבוקר הגעתי ב-8:15, יותר משעתיים נסיעה לקח לי. גם בדרך חזרה הזמנים שהופיעו באפליקציה לא היו כפי שזה במציאות: כתוב שהאוטובוס מגיע, והוא לא מגיע. לא עובר בתחנה". לדבריה, "אני בת 68 וזה קשה לי מאוד. כבר שנתיים אני סובלת מהשירות הזה, פניתי שוב ושוב למשרד התחבורה ולחברת תנופה ואין עם מי לדבר. לפעמים גם אנחנו רואים אוטובוסים של חברות קבלן ולא של תנופה, שמגיעים עם אותו מספר אוטובוס אבל לא עוצרים בתחנות".

אוטובוס של תנופה. "הגשתי 34 תלונות" ( צילום: מתוך ויקיפדיה )

תושב האזור מאיר שאול, חייל שנאלץ להסתמך על שירותי החברה, מחזק את הטענות ומספר על התנהלות המערך: "כחייל הייתי צריך לנסוע על בסיס יום-יומי מהבית בשומרון לבסיס במרכז וחזרה. כמעט בכל יום כזה היה לפחות אוטובוס אחד של תנופה שלא ביצע את הנסיעה. בהתחלה הייתי שולח פניות לתנופה עצמם ומקבל תשובות לקוניות, וכשהתלוננתי על אוטובוסים שלא יצאו הם הפכו את זה ל'תלונה על נהג' וזימנו אותו לשימוע. אבל זו בכלל לא בעיה של הנהג הפרטי, זו בעיה של החברה שלא מתפעלת את המערך שלה כמו שצריך. בתוך ארבעה חודשים הגשתי לא פחות מ-34 תלונות למשרד התחבורה, רובן על אוטובוסים שלא יצאו בכלל, והשאר על איחורים משמעותיים ותקלות".

שאול מתאר את רגעי השיא של המשבר ואת בעיות התחזוקה בשטח: "השיא היה ביום אחד שבו חיכיתי עם נוסעים נוספים במשך 52 דקות לאוטובוס למרכז, כששבעה אוטובוסים משלושה קווים שונים למרכז פשוט לא יצאו בזה אחר זה. גם במוקד הטלפוני שלהם אף פעם אין עזרה. פעם התקשרתי למוקד ב-10:58 לשאול האם אוטובוס שאמור לצאת מראש העין ב-11:00 יוצא, וענו לי שהוא יוצא כרגיל. בפועל הוא לא יצא, ולפי האפליקציה האוטובוס בכלל חנה בחניון באריאל. בנוסף, פעם אחת נסעתי באוטובוס מאריאל לפתח תקווה, ו-10 דקות אחרי שעליתי עליו הוא עצר והוריד את כולם בגלל דליפת דלק חריפה שהריחו בקבינה. הנוסעים האחרים אמרו שזה קורה כל הזמן".

נוסעי התחבורה הציבורית באזור מגבים את דרישת ראשי המועצות לשינוי מיידי. "לטווח הקצר, הצעד הנדרש והחשוב ביותר הוא להעביר במיידית את חברת תנופה מזיכיון הפעלת התחבורה הציבורית באזור ולתת אותו לחברת תחבורה ציבורית אמינה יותר, שגם באמת תפעיל אותה ולא רק תעשה בכאילו", מסכם שאול.

משרד התחבורה: "מטפלים בליקויים"

ממשרד התחבורה נמסר בתגובה: "בניגוד לנטען, משרד התחבורה מטפל באופן שוטף ונחוש בליקויים בשירות התחבורה הציבורית ביהודה ושומרון ובפרוזדור ירושלים, תוך הפעלת מלוא הסמכויות וכלי האכיפה העומדים לרשותו על פי דין. המשרד רואה בחומרה את הפגיעה המתמשכת בשירות לתושבים, הנובעת מאי-עמידה של מפעילי תחבורה ציבורית במחויבויותיהם, ופועל מול כלל המפעילים באזור, ובהם חברת תנופה, כדי להבטיח שירות סדיר, אמין ורציף לציבור".

עוד מסרו במשרד כי "מנכ"ל הרשות הארצית לתחבורה ציבורית הבהיר כי חברת תנופה מחויבת להציג תוכנית מעשית ומחייבת לשיפור משמעותי בשירות. ככל שלא תוצג תוכנית מספקת, ינחה מנכ"ל הרשות את הייעוץ המשפטי לפעול לקידום מכרז חדש להחלפת המפעיל, בהתאם להוראות הדין וכל זאת בגיבוי מלא של מנכ"ל משרד התחבורה.