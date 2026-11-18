המסחר בבורסה בתל אביב מתנהל בעליות. מדד ת"א-35 עולה ב-1.4%, מדד ת"א-125 מוסיף 1.5% ומדד ת"א-90 מטפס ב-1.3%. מדד הטכנולוגיה עולה ב-1.9% ומדד הפיננסים ב-1.9%. בין המניות הגדולות, מגדל, שפרסמה הבוקר את דוחותיה לרבעון השלישי, מזנקת ב-7.1%. מניית הראל עולה ב-4.1%, הפניקס ב-4%, מנורה מבטחים ב-2.8% וכלל ביטוח ב-2.6%. מניית טאואר מטפסת ב-6%, נובה ב-3.2% וטבע ב-1.6%. מנגד, מניית דיסקונט, שפרסם הבוקר את דוחותיו לרבעון השלישי, יורדת ב-3.7%, ואלביט מערכות נסוגה ב-2.2%. מחוץ למדדים המובילים, מניית אלרון מזנקת ב-15.2% וקסטרו עולה ב-13.4%, גם כן אחרי פרסום דוחות.