בית משפט השלום בטבריה הגיש הבוקר (ראשון) כתב אישום נגד תושב העיר, בן 35. לפי האישום, הוא זינק ממרפסת ביתו למרפסת של שכנתו כשהוא חמוש באבן, התנפל על בן זוגה והטיח את האבן בראשו. כתב האישום מייחס לו תקיפה הגורמת לחבלה של ממש.

בית משפט השלום בטבריה הגיש הבוקר (ראשון) כתב אישום נגד תושב העיר, בן 35. לפי האישום, הוא זינק ממרפסת ביתו למרפסת של שכנתו כשהוא חמוש באבן, התנפל על בן זוגה והטיח את האבן בראשו. כתב האישום מייחס לו תקיפה הגורמת לחבלה של ממש.

בית משפט השלום בטבריה הגיש הבוקר (ראשון) כתב אישום נגד תושב העיר, בן 35. לפי האישום, הוא זינק ממרפסת ביתו למרפסת של שכנתו כשהוא חמוש באבן, התנפל על בן זוגה והטיח את האבן בראשו. כתב האישום מייחס לו תקיפה הגורמת לחבלה של ממש.

"ב-21 באוקטובר התקבל במוקד 100 של מחוז צפון דיווח על הפרת צו", משחזרת פקד עדן אבוטבול, קצינת חקירות במשטרת טבריה. מחקירת המשטרה עלה כי האישה ובן זוגה לשעבר נמצאים בהליכי גירושין, והיא אירחה בביתה את בן זוגה הנוכחי בניגוד לצו האוסר עליו להתקרב לילדיה. "בזמן שהשוטרים ביצעו תשאול ראשוני, הגיח אדם שזינק ממרפסת סמוכה, כשהוא מחזיק בידו בלטה והטיח אותה בראשו של בן הזוג - לעיני השוטרים", תיארה פקד אבוטבול.

"ב-21 באוקטובר התקבל במוקד 100 של מחוז צפון דיווח על הפרת צו", משחזרת פקד עדן אבוטבול, קצינת חקירות במשטרת טבריה. מחקירת המשטרה עלה כי האישה ובן זוגה לשעבר נמצאים בהליכי גירושין, והיא אירחה בביתה את בן זוגה הנוכחי בניגוד לצו האוסר עליו להתקרב לילדיה. "בזמן שהשוטרים ביצעו תשאול ראשוני, הגיח אדם שזינק ממרפסת סמוכה, כשהוא מחזיק בידו בלטה והטיח אותה בראשו של בן הזוג - לעיני השוטרים", תיארה פקד אבוטבול.

"ב-21 באוקטובר התקבל במוקד 100 של מחוז צפון דיווח על הפרת צו", משחזרת פקד עדן אבוטבול, קצינת חקירות במשטרת טבריה. מחקירת המשטרה עלה כי האישה ובן זוגה לשעבר נמצאים בהליכי גירושין, והיא אירחה בביתה את בן זוגה הנוכחי בניגוד לצו האוסר עליו להתקרב לילדיה. "בזמן שהשוטרים ביצעו תשאול ראשוני, הגיח אדם שזינק ממרפסת סמוכה, כשהוא מחזיק בידו בלטה והטיח אותה בראשו של בן הזוג - לעיני השוטרים", תיארה פקד אבוטבול.