הפרקליטות הגישה לבית המשפט המחוזי לנוער בחיפה כתב אישום נגד שני קטינים, בני 14 ו-16 מקריית מוצקין, שביצעו ביחד משימות עבור סוכן חוץ הפועל מטעם איראן, תמורת תשלום. בין היתר, הם ביצעו משימות צילום, ריססו כתובות גרפיטי ופעלו לגיוס קטינים נוספים לביצוע משימות עבור הסוכן. מכתב האישום עולה כי בחודש יוני האחרון יצר אחד הקטינים קשר באמצעות קבוצת טלגרם לחיפוש עבודה עם אדם שהציג עצמו כ"דניאל" והציע לו לבצע משימות תמורת תשלום. במסגרת הקשר צילם אחד הקטינים מקומות שונים בישראל, בהם קניונים באזור הרצליה ותל אביב, ובאחת המשימות העביר לסוכן גם מידע על מספר הכניסות והיציאות בקניון ומספר המאבטחים במקום.