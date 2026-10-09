כל איש עסקים מתחיל יגיד לכם שאם מציעים לכם עסקה שנראית טובה מדי מכדי להיות אמיתית, סיכוי סביר מאוד שזה פשוט בגלל שהיא לא אמיתית. על משקל דומה, גם עיתונאים מנוסים ברחבי העולם יודעים שהמון פעמים אם הסיפור נשמע פנטסטי מדי, זה פשוט בגלל שהוא מומצא לחלוטין. את שני הלקחים האלה, גם העסקי וגם התקשורתי, למדו על בשרם האנשים שמאחורי העיתון "הסאן" הבריטי, אי שם באמצע הניינטיז.

עיתונות חופרת פרק 44 - השבוע עם הבעל, האישה, הגנן ורימון רסס מתחת לאוטו 39:22 עקבו אחר הפודקאסט

לא פחות מ-4 מיליון קוראים נאמנים "הסאן" סחב אחריו באותם ימים, הרבה בזכות הנטייה של עורכיו לייצר אספקה קבועה של סנסציות שעושות צרות ליפים, המפורסמים והעשירים של בריטניה. אז כשכותרות העיתון זעקו בתחילת אוקטובר 1996 שלמערכת העיתון הגיע סרטון לוהט בכיכובה של הנסיכה דיאנה והמאהב המיתולוגי שלה, כולם פשוט הניחו שרודפי הסקופים תפסו הפעם את הסיפור האולטימטיבי. הסרטון המדובר, בן 80 שניות בלבד, הציג כביכול את הנסיכה דיאנה כשהיא מתערטלת ומתגפפת עם ג'יימס יואיט, מדריך הרכיבה שלה לשעבר, ואדם ששמו כבר נקשר איתה בעבר בהקשרים רומנטיים. כאשר פורסם הסקופ של "הסאן", דיאנה אמנם כבר היתה גרושתו של הנסיך צ'רלס, אבל נטען כי הסרטון עצמו צולם לפני חמש שנים, כשהשניים עדיין היו נשואים, ושהלוקיישן של הניאוף היה אחוזתו הכפרית של הנסיך צ'רלס.

עיתונות חופרת פרק 44

דובר ארמון בקינגהאם עוד הספיק למסור בשמה של הנסיכה דיאנה, כי היא לא מזהה את עצמה או את יואיט בסרטון, אבל ההכחשה הרגישה גנרית ולקונית מדי. זה בטח גם לא הועיל שג'יימס יואיט, המאהב המצולם כביכול, סיפר שהוא זוכר היטב את האירוע המצולם. אגב, ב"הסאן" אף טענו שהסרטון מאשש את הטענות שדיאנה עצמה השמיעה בעבר, לפיהן נפלה קורבן למעקבים מרושעים שמאחוריהם עמד בעלה, הנסיך צ'רלס. כששניהם צונחים בתנוחה שלא משאירה מקום רב לדמיון אל תוך הספה.

כפי שאתם יכולים לדמיין, בשעות שאחרי הפרסום של "הסאן", בריטניה כולה דיברה רק על דבר אחד. הנסיכה דיאנה מאז ותמיד נחשבה ל"גביע הקדוש" בכל מה שקשור לסקופים וסנסציות, וכמות צלמי הפפארצי שעשו עליה קריירה יכולה כנראה למלא את ארמון המלוכה עד אפס מקום. כזכור, במידה רבה זאת גם הסיבה שמצאה את מותה שנים מאוחר יותר.

ג'יימס יואיט. לא תרם להכחשות ( צילום: Steve Finn/Getty Images )

דובר ארמון בקינגהאם עוד הספיק למסור בשמה של הנסיכה דיאנה, כי היא לא מזהה את עצמה או את יואיט בסרטון, אבל ההכחשה הרגישה גנרית ולקונית מדי. זה בטח גם לא הועיל שג'יימס יואיט, המאהב המצולם כביכול, סיפר שהוא זוכר היטב את האירוע המצולם. אגב, ב"הסאן" אף טענו שהסרטון מאשש את הטענות שדיאנה עצמה השמיעה בעבר, לפיה נפלה קורבן למעקבים מרושעים שמאחוריהם עמד בעלה, הנסיך צ'רלס.

אז זהו, שכל המתואר פה קרה תוך חצי יממה. למעשה, הפרסום הסנסציוני על דיאנה ויואיט החזיק בדיוק 12 שעות, לפני ש"הדיילי מירור" - העיתון המתחרה של "הסאן" - הודיע כי הוא הולך לפרסם מחר בבוקר את מה שבאמת קרה שם. טוב, זה לא באמת החזיק עד למחרת בבוקר. כמעט מיד התברר כי הדמויות שמופיעות בסרטון הן פחות הנסיכה דיאנה וג'יימס יואיט, ויותר שחקנים/דוגמנים שנשכרו מסוכנות מוכרת בלונדון, המתמחה בכפילים של בני משפחת המלוכה ואהוביהם לאורך השנים.

הנסיכה דיאנה. סתם התעלקו עליה ( צילום: Tim Graham Photo Library via Getty Images )

למעשה, אחת מתחנות הטלוויזיה בממלכה אף שידרה את הקלטת המקורית, הפעם בצבע ובצילום מקרוב - כדי להציג את המניפולציות שנעשו עליה כדי שאנשי "הסאן" ישתכנעו שהיא אמיתית. התברר שהסרטון בן 80 השניות שפורסם הוא פשוט קטע מפרק ניסיוני של סדרה סאטירית על בית המלוכה, שצולמה כמה חודשים קודם לכן. המפיקים שכרו שחקן אנונימי בשם גארת' כדי שיגלם את יואיט, ולצידו שתי דוגמניות שונות שכבר שנים מתפרנסות בזכות הדמיון החיצוני שלהן לנסיכה דיאנה. כריסטינה האנס בת ה-35 תרמה את כשרונה לחלק הראשון של הסרטון, ואילו ניקי לילי החליפה אותה לקראת סופו. בהצהרה ראשונה לתקשורת בעקבות הפרשה, הזדרזה ניקי להבהיר "אני רוצה שכל העולם יידע, זו לא דיאנה שעושה את הסטריפטיז בסרט. זו אני". כריסטינה, השחקנית השנייה מהסרטון, היתה אמפתית יותר, כשהכריזה "כבר 10 שנים שאני מתפרנסת בזכות דיאנה, ורק חסר לי שבגללי הנסיכה וילדיה ייפגעו. הייתי חייבת לתקן את הטעות".

גם הבמאי שנשכר בזמנו לטובת צילומי הפרק לטלוויזיה, ניק הדג'ס, נשמע מופתע מאוד מהטוויסט המטורף שקיבלו החומרים שלו. הוא הסכים לגלות שיום הצילומים כולו עלה 650 ליש"ט (בערך פרומיל מכמה ש"הסאן" שילם עבור הסרטון), ושהרעיון המקורי היה לצלם סוג של מערכון על דיאנה והמאהב שלה שכביכול נרדפו על ידי צלמים. זאת גם הסיבה שהוא עצמו העביר את החומרים מצבעוני לשחור לבן, ואף שכפל את הסרטון מספר פעמים כדי שייראה כמו משהו מאיכות ירודה שצילם איזה פפארצי מרחוק ועם ציוד זול. הדג'ס אפילו הדגיש שבעיניו התוצאה לא היתה מספיק טובה ושהוא לא חשב שהמערכון ישודר כי למרות המקצועיות וההשתדלות של שלושת המצולמים "זה לא כל כך עבד".

פירס מורגן. חייך אחרון ( צילום: Getty Images )