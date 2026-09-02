מזג האוויר ייעשה נאה לאחר התפזרות עננות הבוקר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ - ותורגש הכבדה בעומסי החום. עומס חום קיצוני צפוי בדרום הגולן ומדרונותיו, בקעת כנרות, חוף ים המלח ובקעת הירדן והערבה. לצד זאת, בצפון, הכרמל ורמות מנשה, מישור החוף, השפלה, הרי המרכז, הנגב ומדבר יהודה צפוי עומס חום כבד. בלילה יהיה מעונן חלקית. הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 19-32, תל אביב 24-31, חיפה 23-31, צפת 19-32, קצרין 21-37, טבריה 23-38, נצרת 22-35, עפולה 23-36, בית שאן 25-40, לוד 24-32, אשדוד 24-31, עין גדי 28-38, באר שבע 23-34, מצפה רמון 22-33, אילת 29-39.