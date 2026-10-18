פעילים של תנועת "נחלה" הקימו בלילה שבין חמישי לשישי בשבוע שעבר "מאחז" ביער שמחוני שבין כפר עזה לנחל עוז בעוטף עזה. הם מגדירים אותו "יעד ביניים להתיישבות בעזה", ובתגובה קראה היום (ראשון) מועצת שער הנגב למשטרה "לפעול ללא דיחוי לאכוף את החוק במקום".
אף שעד כה המשטרה והצבא לא עשו כל מאמץ לפנותם, נמסר מהמשטרה כי "התקבלה תלונה מטעם קק"ל בגין כניסה לשטח יער שמחוני ללא אישור והקמת מבנים במקום. התלונה מטופלת בהתאם לסמכויות המשטרה על פי דין ובתיאום עם הגורמים המוסמכים".
המאחז שהוקם בעוטף עזה:
נחלה הוקמה בתקופת ההתנתקות על פעילת הימין דניאלה וייס, ומאז עוסקים אנשיה בהקמת מאחזים בעיקר ביהודה ושומרון. לאורך מלחמת חרבות ברזל היא קראה לחדש את ההתיישבות היהודית בעזה, ובכמה מקרים חדרו פעילים שלה לרצועה.
הקמת המאחז החדש, שאותו הם מכנים "חלוצי עזה", בוצעה באופן דומה לפעילות ביהודה ושומרון: במהירות ובסתר ועל ידי הצבת מבנים ארעיים ותשתיות בסיסיות. "המטרה היא להקים התיישבות יהודית בעזה", אמרה וייס. "גרעיני ההתיישבות המוכנים לא יזוזו מכאן אלא כדי להיכנס לתוך הרצועה. באנו לחזק את ראש הממשלה לשמור על השטח – אך לא די בשליטה ביטחונית. אנחנו לא נבנה כאן רק חיל מצב, אלא ארמונות של יהודים בעזה".
בהודעה שפרסמה מועצת שער הנגב לתושביה נמסר: "ביום חמישי בלילה נכנסה קבוצת אזרחים ליער אסף שמחוני והודיעה על הקמת 'מחנה ביניים' לקראת התיישבות ברצועת עזה. עמדתנו ברורה: אנו מצפים ממשטרת ישראל ודורשים ממנה לאכוף את החוק במקום ולפעול ללא דיחוי נגד כל הפרה שלו. יש לשמור על הסדר הציבורי, על ביטחון התושבים ועל שגרת החיים במרחב. נמשיך לעמוד מול הגורמים המוסמכים על טיפול באירוע, לעקוב אחר פעולותיהם ולעדכן אתכם ככל שיידרש".
באירוע ההקמה של המאחז נכח שר התקשורת שלמה קרעי (הליכוד), שאמר: "נמשיך להעמיק שורשים בחבל עזה. תנועת נחלה קוראת לממשלה: היישוב מוכן, הכריזו על העתקתו לתוחמת הצפונית באופן מידיי".