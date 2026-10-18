פעילים של תנועת "נחלה" הקימו בלילה שבין חמישי לשישי בשבוע שעבר "מאחז" ביער שמחוני שבין כפר עזה לנחל עוז בעוטף עזה. הם מגדירים אותו "יעד ביניים להתיישבות בעזה", ובתגובה קראה היום (ראשון) מועצת שער הנגב למשטרה "לפעול ללא דיחוי לאכוף את החוק במקום".

פעילים של תנועת "נחלה" הקימו בלילה שבין חמישי לשישי בשבוע שעבר "מאחז" ביער שמחוני שבין כפר עזה לנחל עוז בעוטף עזה. הם מגדירים אותו "יעד ביניים להתיישבות בעזה", ובתגובה קראה היום (ראשון) מועצת שער הנגב למשטרה "לפעול ללא דיחוי לאכוף את החוק במקום".

פעילים של תנועת "נחלה" הקימו בלילה שבין חמישי לשישי בשבוע שעבר "מאחז" ביער שמחוני שבין כפר עזה לנחל עוז בעוטף עזה. הם מגדירים אותו "יעד ביניים להתיישבות בעזה", ובתגובה קראה היום (ראשון) מועצת שער הנגב למשטרה "לפעול ללא דיחוי לאכוף את החוק במקום".

אף שעד כה המשטרה והצבא לא עשו כל מאמץ לפנותם, נמסר מהמשטרה כי "התקבלה תלונה מטעם קק"ל בגין כניסה לשטח יער שמחוני ללא אישור והקמת מבנים במקום. התלונה מטופלת בהתאם לסמכויות המשטרה על פי דין ובתיאום עם הגורמים המוסמכים".

אף שעד כה המשטרה והצבא לא עשו כל מאמץ לפנותם, נמסר מהמשטרה כי "התקבלה תלונה מטעם קק"ל בגין כניסה לשטח יער שמחוני ללא אישור והקמת מבנים במקום. התלונה מטופלת בהתאם לסמכויות המשטרה על פי דין ובתיאום עם הגורמים המוסמכים".

אף שעד כה המשטרה והצבא לא עשו כל מאמץ לפנותם, נמסר מהמשטרה כי "התקבלה תלונה מטעם קק"ל בגין כניסה לשטח יער שמחוני ללא אישור והקמת מבנים במקום. התלונה מטופלת בהתאם לסמכויות המשטרה על פי דין ובתיאום עם הגורמים המוסמכים".