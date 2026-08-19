נתיבי איילון מסרו כי הסתיים השלב הראשון של העבודות לשיקום גשר קק"ל והוא נפתח לתנועה ממערב למזרח מוקדם מהצפוי. עוד נמסר כי השלב הבא ייחל במוצאי שבת הקרובה, 22 באוגוסט בשעה 23:00 ויימשך עד יום שישי 28 באוגוסט בשעה 6:00. במסגרת העבודות, נתיבי הנסיעה על הגשר ייחסמו לנוסעים ממזרח למערב, לא תתאפשר הפנייה שמאלה ביציאה מאיילון צפון לגשר קק"ל ולבאים מכיוון מזרח לא תתאפשר הפנייה שמאלה לאיילון דרום. העבודות נעשות לצורך החלפת תפרים בגשר, כחלק מעבודות תחזוקה ושיקום מקיפות המבוצעות בו. כמו כן, נתיבי איילון (כביש 20) יישארו פתוחים לתנועה לכל אורך ימי העבודות.