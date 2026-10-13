הרשויות ב גרמניה הודיעו היום (ג') כי פתחו בחקירה בחשד להטרדה מינית, אחרי שרובוט שנשלט על-ידי שני צעירים נגע בישבנה של נערה בת 16 וביצע לעברה תנועות אגן בעלות אופי מיני בוטה, בעוד השניים מצלמים לכאורה את ההטרדה ומעבירים אותה בשידור חי ברשת, בליווי דברי "פרשנות" בזמן אמת.

גלריה בשרשר, גופייה ומכנסי טרנינג. רובוט הזהב שהוחרם אחרי שהטריד מינית

האירוע התרחש בלילה שבין שבת לראשון בעיר קלן שבמערב המדינה. המשטרה הוזעקה למקום, סמוך למסעדת מזון מהיר, ומצאה שם את שני הצעירים – נער בן 16 שלו לפי החשד שייך הרובוט וצעיר בן 19 שליווה אותו. מלבדם מצאו השוטרים גם את הרובוט, בתוך תא מטען של מכונית פולקסווגן. הרובוט והטלפונים הניידים של שני הצעירים הוחרמו. תמונה של הרובוט האדום-מוזהב מוטל על הקרקע פורסמה בעמוד הפייסבוק של המשטרה.

הרובוט, שגובהו כ-120 ס"מ, הולבש בגופייה לבנה ומכנסי טרנינג שחורים, וענד שרשרת זהב ומשקפי שמש. כמו כן, היה לו מה שנראה כשפם מלאכותי. בסרטונים שהופצו ברשת נראו שני הצעירים מלווים את הרובוט לעבר קבוצת נשים, ואז נתקלים באחת מהן ומחבקים אחרות, ברחוב לילי שוקק במרכז העיר סמוך לחצות. אחד הגברים נשמע צועק שוב ושוב על הרובוט ומושך אותו לאחור לאחר שהוא מבצע מחוות מיניות, מה שמעורר צחוק בקרב עוברי אורח במקום.

הרובוט בחוצות העיר, כפי שתועד באחד הסרטונים שהועלו לרשת

כשהרובוט התקרב לנערה שתועדה בסרטון שנעשה ויראלי ברשתות החברתיות הוא נגע בישבנה, ואז ביצע תנועות אגן קדימה ואחורה שהופנו לעבר אחוריה. הנערה נראתה צועקת בבהלה ומתרחקת.

דובר משטרת קלן, כריסטוף ברמל, אמר כי נגד שני הצעירים טרם הוגשו כתבי אישום אך הם מוגדרים חשודים בהטרדה מינית, עבירה שהעונש עליה הוא עד שנתיים מאסר, וכי החוקרים בודקים אם תנועות הרובוט תוכנתו מראש או שנשלטו בזמן אמת. הוא ציין כי המשטרה מעולם לא נתקלה בתקרית מסוג זה לפני כן: "מדובר בשטח חדש עבורנו".