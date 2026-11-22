38 חודשי מאסר בפועל נגזרו על צעיר בן 22 שאנס את אחותו הקטנה בחמש הזדמנויות שונות, כשהייתה בת 12 עד 14, ובהמשך ניסה לאנוס אותה פעם נוספת גם לאחר שהמעשים נחשפו. במהלך המשפט התייצבה האחות בפני השופטים וביקשה שלא להחזיר את אחיה לכלא, אלא לאפשר לו להמשיך בהליך השיקום. למרות בקשתה, בית המשפט המחוזי מרכז בלוד קבע כי חומרת המעשים מחייבת מאסר בפועל. בנוסף, חויב הצעיר לפצות את אחותו ב-30 אלף שקל.

על פי כתב האישום המתוקן, שבו הודה הנאשם במסגרת הסדר טיעון, בין השנים 2020 ל-2022, כשהיה בן 16 עד 18, ביצע באחותו מעשי אינוס בחמש הזדמנויות שונות בבית המשפחה. המעשים התרחשו בין היתר בשעות הלילה, כאשר נכנס לחדרה ופגע בה מינית ללא הסכמתה.

גם לאחר חשיפת המעשים והרחקתו מבית המשפחה, חזר הנאשם לפגוע באחותו. במרץ 2023, כשהשניים שהו לבדם בדירה, נגע בגופה וניסה לאנוס אותה במיטת הוריהם. האחות, שפחדה ממעשיו, הצליחה לברוח לשירותים ובכך מנעה ממנו להמשיך בתקיפה.

לאחר מעצר ממושך שוחרר הצעיר להוסטל טיפולי, בעקבות החלטה חריגה של בית המשפט העליון. במסגרת הטיפול נחשף כי גם הוא חווה פגיעות מיניות בילדותו. לאורך התקופה חלה התקדמות במצבו ורמת מסוכנותו המינית ירדה מבינונית לבינונית-נמוכה, אולם שירות המבחן הבהיר כי טרם השלים את ההליך הטיפולי. לפני כמה חודשים התייצבה האחות בפני השופטים וסיפרה כי כאשר הגישה את התלונה סברה שאחיה יקבל טיפול ולא יישלח למאסר. היא הביעה שביעות רצון מהשתלבותו בטיפול וביקשה שלא להחזירו לכלא.

התובעת, עו"ד נופר סלע, ביקשה לגזור על הנאשם שש שנות מאסר בפועל, בטענה שחומרת העבירות והמסוכנות שנותרה מחייבות ענישה משמעותית. מנגד, סנגורו, עו"ד יזהר קונפורטי, ביקש לאפשר לו להשלים את הטיפול, ולחלופין להסתפק בעבודות שירות. הנאשם עצמו הביע חרטה, נטל אחריות על מעשיו וביקש סליחה מאחותו.