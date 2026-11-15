רשות המעברים של הרפובליקה הדומיניקנית עדכנה על מעצרם של שלושה ישראלים - בהם לפי דיווחים מקומיים דריה ורומן, ישראלים בני 38, שחשודים בניסיון הברחת סמים לאירופה. הרשויות המקומיות חוקרות אם ארגון פשע בינלאומי גייס את אותם שלושה ישראלים כבלדרים.
לפי העדכון, הרשויות ברפובליקה הדומיניקנית חשפו שורה של ניסיונות הברחת סמים של אזרחים ישראלים דרך שדה התעופה הבינלאומי בפונטה קאנה שבמחוז לה אלטגרסיה. בהודעה שפרסם אמש (שבת) המנהל הלאומי לבקרת סמים (DNCD) נמסר כי שני האזרחים בני ה-38 נעצרו באזור היציאות של הטרמינל, רגע לפני טיסה לפרנקפורט שבגרמניה, כשברשותם 16 חבילות החשודות כקוקאין.
המעצר בוצע על ידי סוכני המנהל לבקרת סמים ואנשי התביעה הציבורית, בסיוע הגוף המיוחד לאבטחת נמלי תעופה ותעופה אזרחית (CESAC) ומפקחי המכס. במהלך בידוק שגרתי, מכונת השיקוף זיהתה חומרים חשודים בשתי מזוודות.
בפתיחתן התגלתה דופן כפולה במזוודה הראשונה ובה שבע חבילות, ובמזוודה השנייה אותר תא סודי שהכיל תשע חבילות נוספות, עטופות בנייר דבק ובשקיות פלסטיק. בחיפוש נתפסו גם שלושה טלפונים סלולריים, ציוד אלקטרוני, כסף מזומן במטבע זר, דרכונים ומסמכים אישיים.
במקרה נוסף שאירע לאחרונה באותו נמל תעופה, נעצר אזרח ישראלי בן 40 לאחר שמכונת השיקוף איתרה ממצאים חשודים במזוודה שיועדה אף היא לטיסה מסחרית לפרנקפורט. בבדיקת מזוודתו נחשפה גם כן דופן כפולה שנבנתה מלוחות עץ, שבתוכה הוסלקו שבע חבילות קוקאין עטופות בשקיות פלסטיק שקופות ושחורות. מהחשוד הוחרמו שני טלפונים סלולריים, כסף מזומן בדולרים אמריקניים, שקלים ישראליים ופסו דומיניקני, וכן מסמכים אישיים.
כעת, לפי עדכון הרשויות במדינה שבמרכז אמריקה, גופי המודיעין מרחיבים את החקירה כדי לבדוק אם מדובר בתשתית בינלאומית הפועלת באופן שיטתי לגיוס אזרחים ישראלים כבלדרים לצורך הברחת סמים מהרפובליקה הדומיניקנית לאירופה.
כלל העצורים הועברו להמשך הליכים משפטיים במחוז לה אלטגרסיה בגין חשד לעבירות סמים.