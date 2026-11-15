רשות המעברים של הרפובליקה הדומיניקנית עדכנה על מעצרם של שלושה ישראלים - בהם לפי דיווחים מקומיים דריה ורומן, ישראלים בני 38, שחשודים בניסיון הברחת סמים לאירופה. הרשויות המקומיות חוקרות אם ארגון פשע בינלאומי גייס את אותם שלושה ישראלים כבלדרים.

רשות המעברים של הרפובליקה הדומיניקנית עדכנה על מעצרם של שלושה ישראלים - בהם לפי דיווחים מקומיים דריה ורומן, ישראלים בני 38, שחשודים בניסיון הברחת סמים לאירופה. הרשויות המקומיות חוקרות אם ארגון פשע בינלאומי גייס את אותם שלושה ישראלים כבלדרים.

רשות המעברים של הרפובליקה הדומיניקנית עדכנה על מעצרם של שלושה ישראלים - בהם לפי דיווחים מקומיים דריה ורומן, ישראלים בני 38, שחשודים בניסיון הברחת סמים לאירופה. הרשויות המקומיות חוקרות אם ארגון פשע בינלאומי גייס את אותם שלושה ישראלים כבלדרים.