חודש וחצי אחרי שילדה את בתה הבכורה, נועה (31), תושבת שכונת מונטיפיורי בתל אביב, כבר חוששת לצאת איתה לטיול בשעות הערב. היא מתגוררת בבניין יוקרה עם שומרים, משלמת דמי ניהול גבוהים, אבל לדבריה, גם האבטחה אינה מצליחה להעניק לה תחושת ביטחון. בבקרים היא נתקלת במזרקים בגינה שמתחת לביתה, ובשעות הערב, היא מספרת, דרי רחוב רבים מסתובבים באזור.

השתלטות דרי רחוב על בניין יוקרה בשכונת מונטיפיורי





כך למשל, לפני כחודש נכנסה לבניין של נועה דרת רחוב, דפקה על דלתות הדיירים וצעקה. במקרה אחר, היא מספרת, אדם שהסתובב עם מסור ניסה לפרוץ לדירות. "יש לנו שומרים בבניין ואני אמורה להרגיש אקסטרה מוגנת, אבל זה כבר לא מרגיש מוגן", היא אומרת. "יש לי עכשיו תינוקת בת חודש וחצי, בבניין יש מלא ילדים קטנים, וזה נורא מלחיץ. אני לא ארד בערב עם העגלה והילדה להסתובב, מרגיש פה הארלם".

עדי שגרה במתחם נגה ביפו: זו בעיה שהולכת ומחריפה. אני גרה פה כבר חמש שנים ובשנה האחרונה זה נהיה פשוט קטסטרופה. אפילו בהליכה מהבית עד האוטו אפשר לראות שני חבר'ה עם מזרקים ביד על הרצפה ועל הספסל. וזה רק במרחק של שני מטר

התופעות של דרות רחוב ושימוש בסמים במרחב הציבורי מזוהות במשך שנים עם אזור התחנה המרכזית הישנה וכמה משכונות דרום תל אביב, שסובלות מהזנחה קשה והיעדר נוכחות משטרתית הולמת למה שמתרחש בהן. אלא שכעת, בשכונות נוספות בעיר מורגשת מציאות דומה. מכיכר דיזנגוף ועד שכונת מונטיפיורי, מתחם נוגה ביפו והרחובות הסמוכים לרוטשילד, מספרים תושבים על מפגעים תברואתיים ועל תחושת חוסר ביטחון שהולכת וגוברת.

נועה מתגוררת בתל אביב כבר עשור, אבל לדבריה, השנה האחרונה הייתה שונה מכל מה שהכירה. "אני מרגישה שיש החמרה", היא אומרת. "ברוטשילד פעם היה נעים, היום זה כבר ממש לא המצב. אני לא אסתובב לבד באזור הבית שלי בערב אף פעם. אני אבקש ליווי מבעלי או אסע עם האוטו".







דרי רחוב בדיזנגוף (צילום: שוש מרחב)







לדבריה, המראות אינם מוגבלים לסביבת הבניין שלה. "אתמול הייתי אצל רופא בבוקר במרכז תל אביב, ובדרך לשם ראיתי כמות מטורפת של דרי רחוב ונרקומנים", היא אומרת. "ליד קניון גינדי אנשים שוכבים על הרצפה, זאת מכה. זה מרגיש כמו ניו יורק אחרי הקורונה. אני לא זוכרת שזה היה לי אף פעם בשום דירה שגרתי בה בעיר". לטענתה, גם המענה העירוני אינו מספק: "אני לא רואה אצלי אף פעם ניידות סיור של העירייה, וגם כשאנחנו קוראים למוקד לוקח להם הרבה זמן להגיע".

המסקנה שלה עגומה. "אני מרגישה שאני מקבלת סימנים שאי אפשר לגור בתל אביב עם ילדים, כאילו העיר מגרשת אותנו", היא אומרת.

"אי אפשר לתאר את הריחות"

במתחם נוגה ביפו, עדי, שמתגוררת באזור כבר חמש שנים, מתארת מציאות שהפכה לדבריה לקשה במיוחד בשנה האחרונה. לטענתה, חלק מהבעיה קשור לפעילותו של גגון לדרי רחוב ביפו, שלדבריה פועל בשעות הערב והלילה בלבד, ומותיר את השוהים בו ללא מסגרת בשעות היום. "בבוקר הם יוצאים מהגגון ומסתובבים בשכונה. זה אומר שהם צריכים להיות איפשהו במהלך היום", היא מספרת. "האיפשהו הזה הוא בחדרי המדרגות שלנו, בתחנת הרכבת הקלה של סלמה, איפה שהם מצליחים לשבת. מדובר בבני אדם, אלה לא עכברים של אתר בנייה. אין להם איפה לעשות צרכים במהלך היום, אז הם פשוט עושים אותם באמצע הרחוב או בחדרי המדרגות של הבניינים שאנחנו גרים בהם".

באחד המקרים נאלצו דיירי הבניין להזעיק את מוקד 106 לאחר שדר רחוב ישן בפתח הבניין וחסם את הכניסה. "עשו לנו צרכים בכניסה לבניין, אי אפשר לתאר את הריחות", היא אומרת. "זו בעיה שהולכת ומחריפה. אני גרה פה כבר חמש שנים ובשנה האחרונה זה נהיה פשוט קטסטרופה. אפילו בהליכה מהבית עד האוטו אפשר לראות שני חבר'ה עם מזרקים ביד על הרצפה ועל הספסל. וזה רק במרחק של שני מטר".









דרי רחוב ביפו, מתחם נוגה (צילום: שוש מרחב)









עדי מתארת גם צעקות, הטרדות של יושבי בתי קפה וניסיונות פריצה למכוניות, שלדבריה מתרחשים בשכונה. "הרחובות מלוכלכים, מסריחים, לא בטוחים", היא אומרת. "אני כבר לא יוצאת לבד מהבית בערב".

אלא שבניגוד לקריאה להרחיק את דרי הרחוב מהשכונה, עדי מדגישה כי הפתרון חייב לתת מענה גם למצוקתם. לדבריה, העירייה הציבה סיירים שמסתובבים באזור, אך פעילותם אינה משנה את המציאות אלא רק מעבירה את האנשים ממקום למקום. "אם יושבים חמישה חבר'ה ועושים סמים בשדרות ירושלים, אז הם זזים למדרחוב אחר, ואחרי רבע שעה יזיזו אותם בחזרה לשדרות ירושלים וחוזר חלילה", היא מתארת. "משחקים איתם חתול ועכבר במקום למצוא פתרון. פתרון הומני גם כלפי התושבים וגם כלפי דרי הרחוב".

לטענתה, פניותיה לגורמים בעירייה לא זכו למענה. "פניתי לאנשים שונים בעירייה והם פשוט מתעלמים. מה שנוח לא להתעסק בו, לא מתעסקים. אין תגובה. זה מעליב, תגיבו". עדי גם מותחת ביקורת על סדרי העדיפויות העירוניים: "העירייה מתייחסת לנוגה כאל אזור יוקרה. אם כל צהלה הייתה מלאה בדרי רחוב הייתי מבינה את מחירי הארנונה וההתייחסות, אבל זאת לא צהלה. זאת יפו. יפו לא מקבלת משאבים מהעירייה נקודה".

"השינוי - מאז המלחמה"

גם במרכז תל אביב, באזור כיכר דיזנגוף, תושבות ותיקות מתארות שינוי. יובל בן גל (30), בעלת סטודיו לכושר שמתגוררת ברחוב סירקין, מספרת כי בשבוע האחרון נתקלה בכמה אירועים חריגים בסביבת ביתה. "ביום שבת בבוקר בשעה 11:00 חזרתי מטיול עם הכלב וראיתי נרקומן מנסה לפרק אופניים חשמליים מחוץ לבניין", היא מספרת. "יום אחרי, בדרך לאוטובוס, ראיתי הומלסים זרוקים בכל מקום. כל החברות שלי מדברות על זה".

דרי רחוב בדיזנגוף





דיזנגוף

לדבריה, גם כיכר דיזנגוף עצמה הפכה למוקד של שימוש בסמים במרחב הציבורי. "נרקומנים מזריקים שם בשישי בערב", היא מספרת. במקרה אחר, היא מתארת אישה שעמדה באזור, צעקה ותלתה שלטים שמזמינים עוברי אורח לקיים יחסי מין איתה ועם כלב, תמורת תשלום. לדבריה, פקחים שהגיעו למקום לקחו את הכלב, אך היא אינה יודעת כיצד הסתיים הטיפול באירוע.

יובל מספרת כי גם מחוץ לסטודיו שלה ישנים דרי רחוב באופן קבוע. לתחושתה, מדובר בשינוי משמעותי לעומת השנים הקודמות. "משהו השתנה בשנה האחרונה, זה אף פעם לא היה ככה, ואני גרה פה כבר שבע שנים", היא אומרת.

נעמה, שגדלה באזור כיכר דיזנגוף ומתגוררת בו גם כיום, מתארת תחושה דומה. לדבריה, חלק מהתופעות באזור מוכרות לה עוד מילדותה, ובהן מקום שלטענתה משמש לזנות ברחוב בוגרשוב, אך בשנים האחרונות היא מבחינה בשינוי נוסף. "מאז המלחמה יש ממש שינוי, אני רואה יותר נרקומנים בלילה", היא מספרת.

תגובות

מעיריית תל אביב נמסר: "הביטחון האישי במרחב הציבורי ואכיפת עבירות פליליות, ובהן עבירות סמים, הן בראש ובראשונה באחריות משטרת ישראל. לצד זאת, העירייה פועלת באופן שוטף לצמצום מפגעים במרחב הציבורי, להגברת הנוכחות בשטח ולמתן מענה לתושבים ולדרי הרחוב. בחודשים האחרונים הוקמה באגף סל”ע יחידה ייעודית לשוהי רחוב בשיתוף מינהל השירותים החברתיים, המבצעת סיורים יזומים, מטפלת בפניות תושבים ומקדמת מענים טיפוליים ושיקומיים. בשנת 2025 טופלו באמצעות היחידה העירונית לדרי רחוב 1,263 אנשים במצבי רחוב, ובמקביל נרשם גידול של כ-300% בהפניות לבדיקות פסיכיאטריות כפויות במקרים המחייבים זאת.

"בניגוד לטענה כי אין מענה בשעות היום, בחודש יוני החל לפעול בגגון ביפו מרכז יום חדש לדרי רחוב, בנוסף לפעילות השוטפת של הגגון. באשר לפניות התושבים, העירייה פועלת לשיפור זמינות המענה, להגברת הנוכחות בשטח ולטיפול ממוקד במוקדים שבהם מתקבלות תלונות חוזרות. העירייה תמשיך לפעול, בשיתוף גורמי האכיפה והרווחה, לצמצום מפגעים במרחב הציבורי, לחיזוק תחושת הביטחון ולהרחבת המענים לאנשים במצבי רחוב ומצוקה".

לפי נתוני עיריית תל אביב-יפו, בשנת 2026 התקבלו 1,825 פניות במוקד 106 בנושאים שקשורים לדרי רחוב בצפון יפו, שכונת מונטיפיורי והחלק הדרומי של הצפון הישן. בצפון הישן התקבלו 941 פניות, כאשר הנושאים המרכזיים היו אלימות מצד דרי רחוב ופלישה לשטח ציבורי. בנוסף, התקבלו 187 פניות בנושא שימוש בסמים ומפגעים הקשורים לכך, וכן 653 פניות בנושאי רעש והפרעות במרחב הציבורי. באזור תיאטרון נוגה נפתחו מתחילת השנה 47 פניות שירות, וכולן טופלו ונסגרו.