לא חסרים לגוש השינוי מועמדים עם ניסיון פרלמנטרי עשיר משל כהנא, גם בוותק גם במומחיות, יש מועמדים חדי לשון ממנו, אגרסיביים יותר, כאלה שהיו מחליקים לתפקיד באופן נוח יותר ומשליטים אימה וסדר באופן נחרץ יותר, נוקשה יותר. עדיף כהנא.

לא חסרים לגוש השינוי מועמדים עם ניסיון פרלמנטרי עשיר משל כהנא, גם בוותק גם במומחיות, יש מועמדים חדי לשון ממנו, אגרסיביים יותר, כאלה שהיו מחליקים לתפקיד באופן נוח יותר ומשליטים אימה וסדר באופן נחרץ יותר, נוקשה יותר. עדיף כהנא.

לא חסרים לגוש השינוי מועמדים עם ניסיון פרלמנטרי עשיר משל כהנא, גם בוותק גם במומחיות, יש מועמדים חדי לשון ממנו, אגרסיביים יותר, כאלה שהיו מחליקים לתפקיד באופן נוח יותר ומשליטים אימה וסדר באופן נחרץ יותר, נוקשה יותר. עדיף כהנא.

כהנא יכניס רוח של ממלכתיות לתפקיד, משב של רוגע, אשנב קטן של תקווה. מה שהתחיל במינוי של חבר הכנסת רועי פולקמן כיו״ר הוועדה המסדרת, ממשיך עכשיו עם התפקיד הרם של יו״ר הכנסת, תכונות משותפות יש לשניהם, מזג נוח, יכולת הכלה, חוסר רצון קיצוני מרדיפה אחר הפרובוקטיבי והרדוד, במקום זה חתירה לענייניות, שינוי מרענן.

כהנא יכניס רוח של ממלכתיות לתפקיד, משב של רוגע, אשנב קטן של תקווה. מה שהתחיל במינוי של חבר הכנסת רועי פולקמן כיו״ר הוועדה המסדרת, ממשיך עכשיו עם התפקיד הרם של יו״ר הכנסת, תכונות משותפות יש לשניהם, מזג נוח, יכולת הכלה, חוסר רצון קיצוני מרדיפה אחר הפרובוקטיבי והרדוד, במקום זה חתירה לענייניות, שינוי מרענן.

כהנא יכניס רוח של ממלכתיות לתפקיד, משב של רוגע, אשנב קטן של תקווה. מה שהתחיל במינוי של חבר הכנסת רועי פולקמן כיו״ר הוועדה המסדרת, ממשיך עכשיו עם התפקיד הרם של יו״ר הכנסת, תכונות משותפות יש לשניהם, מזג נוח, יכולת הכלה, חוסר רצון קיצוני מרדיפה אחר הפרובוקטיבי והרדוד, במקום זה חתירה לענייניות, שינוי מרענן.